За 3 зодии започва късметлийски период

За Телец, Скорпион и Водолей започва нов седемгодишен етап, чието послание е напълно ясно – край на оцеляването и на непрекъснатото пресмятане на всеки разход. От 20 март за тези три зодии започва време, в което животът вече не е свързан само с оцеляване, а с възможност за избор.

Телец

При Телците настъпва осезаема стабилност. Всичко, което досега ги е възпирало – най-вече финансови затруднения – постепенно започва да изчезва. Задълженията се уреждат, а на тяхно място идва най-важното за този знак – сигурността. Възможни са покупки на имоти, инвестиции или разширяване на собствеността. Особено съществено е, че доходите вече няма да идват само от традиционна работа, а и от лични идеи, проекти и дейности, които досега са били на заден план.

Скорпион

За Скорпионите започва период на внезапни финансови постъпления. Те няма да се натрупват постепенно, а ще идват рязко и неочаквано. Всичко, което е било блокирано – съдебни казуси, наследства или стари задължения – започва да се разрешава. Получените средства няма да бъдат просто временна печалба, а ще послужат като основа за бъдещи инвестиции. Това е време, в което Скорпионите не само ще се освободят от финансови трудности, но и ще започнат да изграждат сериозен капитал.

Водолей

Водолеите най-накрая ще получат признание за идеите, които от години носят в себе си. Замисли, които досега са изглеждали твърде напредничави, започват да придобиват реална стойност. Появяват се предложения, които могат да променят живота им, както и договори, носещи стабилност и независимост. Най-съществената промяна е, че те престават да зависят от другите и навлизат в етап, в който сами определят правилата и печелят директно от знанията и уменията си.

Седем години на изобилие

Това не е краткотраен период на късмет, а продължителен етап, в който се разрешават въпроси, отлагани с години. Дългове, които са тежали дълго време, забавени плащания и нереализирани планове започват да намират своето решение.

Финансовите постъпления идват по различни линии – успешно реализирана работа, приключени наследствени въпроси или дълго забавени плащания. Най-голямата промяна обаче е в отношението към парите. Вместо да ги преследвате, започвате да ги привличате като естествен резултат от вече положените усилия, пише zajenata.bg.

