Мистичният остров край Бургас, в който времето е спряло

Когато мислим за екзотични острови, съзнанието ни често ни пренася към далечните ширини на Карибите или Малдивите. България обаче крие свое собствено, невероятно екзотично кътче, обвито в легенди, сурова природна красота и пиратски истории. Това е остров Света Анастасия – единственият обитаем вулканичен остров в българската акватория на Черно море, разположен в Бургасския залив. Със своите специфични скални образувания, издигащи се директно от вълните, и уникална атмосфера, това място предлага бягство от реалността, което няма аналог по нашето крайбрежие.

Островът, роден от вулканична лава и пиратски набези

Света Анастасия е парче земя с площ от едва девет декара, изградено от черни вулканични скали, които вълните са изваяли в причудливи форми. Разхождайки се по брега, посетителите могат да видят три уникални природни феномена: „Вкамененият пиратски кораб“, „Портата на слънцето“ и „Гъбата“.

Историята на острова е толкова драматична, че лесно може да послужи за сценарий на приключенски филм. Според преданията, в миналото мястото е нападано от пирати. Монасите от средновековния манастир „Света Анастасия Фармаколитрия“ (Лечителка), който се намира там, нямали оръжие и започнали да се молят на своята светица за спасение. Тя чула молитвите им, извила страшна буря и вкаменила пиратския кораб в скала, която и днес посреща туристите на пристана.

От духовно средище през „Българския Алкатраз“ до арт дестинация

През вековете островът е сменял предназначението си драстично. В манастирския си период той е бил място за уединение, молитва и производство на лековити илачи от диви билки. През 20-те години на миналия век обаче манастирът е превърнат в строго охраняван затвор за политически затворници, наречен „Българският Алкатраз“, от който група смелчаци успяват да избягат с лодки до източния бряг на Черно море.

Днес мястото преживява своето културно възраждане и е изцяло реставрирано. На острова има интерактивен музей, който превежда туристите през пиратските съкровища и затворническото минало. В местната „Лекарна“ (билколечница) се предлагат уникални чайове от специално отглеждани на мястото билки, както и прочутата островна ракия с мед, а в автентичния ресторант „100 години назад“ се готвят традиционни бургаски рибни специалитети по вековни рецепти.

Достъпът до това екзотично парче земя е улеснен чрез редовни общински корабчета, които отплават всеки ден от Морската гара в Бургас и превръщат краткото двадесетминутно пътуване в морето в перфектното начало на едно незабравимо приключение.

