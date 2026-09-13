Всичко за Св. Анастасия

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Миро пее на Света Анастасия

Миро пее на Света Анастасия

Миро ще изненада феновете си с крайно екстравагантен концерт. На 30 юли поп звездата ще направи шоу на място, за което отдавна мечтае - остров Света А...

20 юли | 6:55
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Църквата почита Св. Анастасия

Църквата почита Св. Анастасия

На 22 декември православната църква чества Св. великомъченица Анастасия – покровителка на аптекари и лекари. Анастасия Узорешителница е римска христия...

22 декември | 9:10
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