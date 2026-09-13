Мистичният остров край Бургас, в който времето е спряло
Намира се на 20 минути с корабче от сушата
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Намира се на 20 минути с корабче от сушата
Миро ще изненада феновете си с крайно екстравагантен концерт. На 30 юли поп звездата ще направи шоу на място, за което отдавна мечтае - остров Света А...
Посланикът на САЩ у нас Негово Превъзходителство Ерик Сет Рубин се разходи на бургаския остров Света Анастасия. Дипломатът е останал впечатлен от морс...
На 22 декември православната църква чества Св. великомъченица Анастасия – покровителка на аптекари и лекари. Анастасия Узорешителница е римска христия...
Бургаската перла - остров Св. Анастасия и Златоград, ще бъдат включени в туровете, обещала на срещата Ангелкова. Освен тях в лъчовете ще попадне и тра...
С ново меню в ресторанта и лекарната ще бъде открит круизният сезон на остров Света Анастасия, съобщи шефката на ОП "Туризъм" в община Бургас Кристина...
Кои атракции и открития отиват на Големия финал на Чудесата на България? Отговорът ще стане ясен в понеделник. Точно след 60 часа гласът народен ще по...
"Стандарт" събира кметове и археолози за маршрути по Чудесата Бургас. Популярният и обичан актьор Димитър Рачков призова бургазлии да гласуват в камп...
Бургас. Авария в електрическата мрежа спря туристическите турове до бургаския остров Света Анастасия. Проблемите са започнали още през почивните дни,...
Бургас. Четирима мераклии да управляват остров "Св. Анастасия" панически се отказаха от конкурса заради камери и микрофони. Множеството от журналисти,...