Кмет под прикритие аха да изпусне награда

Наградите в категория „Традиции“ бяха присъдени на едни от най-ярките пазители на българското нематериално културно наследство. Сред отличените са Лазарките от Еркеч, както и кметът на Малко Търново Илиян Янчев. Признание получиха още пазителите на Белия кукер – кметът на Царево Марин Киров, както и кметският наместник на село Българи Петър Недялков – населеното място, известно като столица на нестинарството у нас.

Отличията бяха връчени от Йордан Чорбаджийски, изпълнителен директор на Black Sea Gold Pomorie и член на Управителния съвет на Национална лозаро-винарска камара.

В словото си кметът на Малко Търново подчерта, че Странджа заслужава всяко признание, свързано с културното и историческото наследство. По думите му любовта към традициите и духът на предците са това, което кара местните хора да съхраняват обичаите и да ги предават на младите поколения.

От своя страна Йордан Чорбаджийски отбеляза, че в Поморие традициите се пазят живи, като даде пример с празника Трифон Зарезан. Той акцентира върху необходимостта България да стане по-видима пред света и призова всеки да допринася за популяризирането на националното богатство, включително чрез социалните мрежи.

Забавен момент настъпи с кмета на Еркеч Иван Атанасов. Той не се появи за наградата, а минути след това водещата Гергана Стоянова го доведе до сцената. Той беше облечен с носия и калпак, защото е част от самодейната група от Еркечко, която пя и танцува малко преди това. Гери му каза, че получава бонус снимка с водещата, а Симеон Владов направи фин скеч, заставайки до тях, докато тя се шегуваше да се махне. Кметът на Бургас Димитър Николов овековечи момента с телефона си, което предизвика бързата реакция от страна на актрисата, която я отигра с привичния си хумор - "Иване, ето сега ще имаш телефона и на кмета на Бургас, защото ще ти прати снимката". Залата се засмя, както и през цялата вечер доброто настроение царуваше в Културния дом в Бургас.

