Вълшебниците от Страната на Чудесата – България

За да твориш чудеса, ти трябват вълшебници. В страната на Чудесата – България съвсем естествено живеят много магьосници – с различни сособности и различен почерк. Някои са още чираци, други калфи, трети са майстори на върха, а спектакълът на вестник „Стандарт“ бе благословен да има най-добрите от най-добрите – космически магьоснички, златноорфееви магьоснички, Икарови чудотворци и още прохождащи таланти с вълшебната пръчица.

Затова и церемонията по връчването на наградите на „България, Страна на чудесата. Дух и вяра“ в Културния дом в Бургас се превърна в истинско театрално събитие, обедини всички зрители в Бургас, сплоти екипът, който го сбъдваше и остави сладка омая на душата, която ще бъде мил спомен за една вечер пълна с музика, Българолюбие, смях, феерия и красота.

Гайдата на Петър Янев и Валя Балканска, чийто глас лети във космоса за вековете, бяха най-подходящото начало за събитие по родолюбие като нашето. Родопската прима изпя няколко народни песни, като разбира се за венец понесе залата с „Дельо хайдутин“ и чрез музиката ни превключи на национални честоти – на гордост от славата на България. Напълниха сърцата на публиката с радост и надежда, а след тях водещите Гергана Стоянова и Симеон Владов – едно уникално дуо на сцената, обявиха началото на пътешествието във времето. Тя с роклята си напомняше на Черния лебед, донесъл "Оскар" на Натали Портман, а той бе истински Джеймс Бонд, джентълмен по душа и екшън герой по призвание. И двамата носители на "Икар" за Златен глас.

„България – земя на тайни и съкровища, приказката на Европа, песента на Балканите“ - видеа със славните моменти от историята, с културните ни и исторически богатства, се редуваха с музикални изпълнения и връчване на различни награди – общо 24 на брой. „Чудесата на България“ са в своята юбилейна 15-година. България стана бранд, който носи дух, история и бъдеще.

Как искрата на тази национална гордост беше запалена именно в Бургаския регион и защо спектакълът „България – страна на чудесата“ гостува първо на Бургас, разказа пред гостите госпожа Славка Бозукова, председател на общество „Културно наследство“ – българският представител на Европа Ностра – най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство.

„Чудесата са там, където е сърцето, а то ни доведе в Бургас, в Южното Черноморие, където преди 15 години проф. Казимир Попконстантинов откри мощите на Свети Йоан Предтеча на острова „Свети Иван“, близо до Созопол и запали искрата на националната кампания „Чудесата на България“. Оттогава ние възкресяваме достойнството и самочувствието ни, и връщаме вярата, че имаме чудесата, с чиято сила можем да преживеем и най-голямото изпитание в днешното трудно, несигурно време. Голяма част от Чудесата на България са именно тук, в този регион“, отбеляза тя и благодари на всички.

След това наградите си в категория Чудо на Южното Черноморие получиха за Аква калиде – Радовеста Стюарт, директор общинско предприятие „Туризъм“ – Бургас, за Тройното чудо в село Трънак - Ахмед Мехмед, кмет на община Руен, прие наградата. А Найден Прахов, директор на Центъра за подводна археология взе приза за многогодишните открития на подводната археология, който вече е регионален център на ЮНЕСКО.

Всички награди са напълно равностойни и няма първо или второ място. Връчи ги кметът на Бургас Димитър Николов.

Патрон на кампанията „Чудесата на България“ е президентът на България Илияна Йотова, която изпрати специален поздравителен адрес, прочетен от водещите. Тя поздрави екипа за това, че 15 години развива утвърдената инициатива, в рамките, на която са създадени над 50 маршрута за културно-исторически туризъм, реализирани за книги, видеоматериали и телевизионни предавания, както и са проведени над 150 регионални и национални дискусии.

Последваха две красиви музикални изпълнения. Първо легендата Мими Николова и Цецо Елвиса сгушиха гласове в красивата класика от филмите „Любимец 13“ и „Гунди“ - „Замълчи, замълчи“.

А после Хасан и Ибрахим Игнатови направо ни изстреляха в други светове с авторското произведение „Поздрав от Делиормана“. Въображението препускаше бясно с нотите като мустанг из чудни земи и се приютяваше тихо в нежни води.

Наградата Атракции получиха Крепостта Русокастро, Куполната гробница в Поморие, Деултум – Средец,

Гергана Стоянова и Симеон Владов изпълниха своят дует „Като птиците“.

След това голямата награда „Пазител на духовните чудеса“ получи митрополит Арсений, а отличието връчи Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка.

Децата от „Морски песъчинки“ изпълниха „Молитва за България“ – 18 чудни момичета и момчета сляха гласове с детския си наивитет и красота и покориха залата!

Три отличия „Памет“ бяха дадени на народно читалище „Паисий Хилендарски 1928“-Бургас, на народно читалище „Димитър Полянов 1862“ в Карнобат и на народно читалище „Пробуда 1929“ в село Равнец, Бургас. Отличията раздаде Добромир Гюлев, областен управител на Бургас.

Още три награди „Памет“ отидоха при регионална библиотека „Пейо Яворов“, библиотеката на Бургаския свободен университет, библиотеката на Айтос.

Отличия „Пазител на наследството“ получиха Музеят на солта в Поморие, Музеят на лозарството в Сунгунларе, Музеят на котвата в Ахтопол.

Красотата на българите и голямата им сила – музиката, изведоха на преден план творците от самодейна група за автентичен фолклор Еркечко наследство с ръководител Златка Стоянова.

Наградите Традиции отидоха за Белия кукер – Малко Търново, Лазарките от Еркеч, Нестинарите от село Българи.

Чудото на живото изкуство си пролича в неочаквана, забавна ситуация. Кметът на Еркеч, Иван Атанасов, не се появи при обявяването му. Причината – беше "под прикритие". Той излезе на сцената с народна носия и калпак, защото се оказа, че е част от групата от Еркеч. „Разкритието“ направи водещата Гергана Стоянова, която си беше своеборазно чудо на вечерта с красивите й ремарки и забавни закачки, и го покани за снимка. Раздвижването в залата от веселия момент бе осезаемо, а кметът Димитър Николов овековечи с кадър Атанасов и Гергана, която се пошегува с кметът-танцьор: „Ето сега ще имаш телефона на господин Николов, защото ще ти прати снимката!“.

Група „Петте сезона“, Мина Илиева, Богомила Цекова, Дани Огнянов, Цанислав Петкова зашеметиха с безупречно изпълнение на морския химн „Бургаски вечери“.

Поантата на вечера при наградите сложи тази за Бранд Южно Черноморие. Получиха я Бургас, Приморско и Карнобат. Павлин Петров, зам.-министър на туризма, ги връчи на кметовете и обобщи пълната с дух церемония с думите: България е чудото на света!

А поантата в музикалната част – изпълнението на „Моя страна“ на Цецо Елвиса, Хасан и Ибрахим и „Морски песъчинки“. Всички останали магьосници от сцената се присъединиха и когато гласовете им се сляха, а после се събраха с тези на публиката, такава радост изпълва душата, че е трудно да се опише: мисията Чудесата на България изпълнена!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com