Славка Бозукова: "Чудесата на България“ останаха единственото, което ни обединява

Ние възраждаме националното самочувствие. Връщаме вярата, че България има своите чудеса, които със силата си могат да ни преведат през всяко изпитание на трудното време, в което живеем. Това заяви Славка Бозукова, издател на медия „Стандарт“ и председател на Общество „Културно наследство“ по време на незабравимия спектакъл „България – страна на Чудесата“, който се проведе в Бургас.

Спектакълът-церемония е специалният подарък за бургазлии и гостите на града от националната кампания „Чудесата на България“, която отбелязва юбилейната си 15-а година. Събитието се организира от Общество "Културно наследство" - българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра. Специален акцент в него ще е подкрепата за кандидатурата на Бургас за европейска столица на културата.

Южното Черноморие е най‑силният и истински регионален бранд в България — жив организъм, в който се събират култура, природа, духовност, традиции и модерност, добави г-жа Бозукова.

Ето и цялото й слово:

Скъпи приятели, съмишленици и гости,

Чудесата са там, където е сърцето. И тази вечер то ни доведе тук , в Бургас, в Южното Черноморие, където преди петнадесет години, на остров „Св. Иван“ край Созопол, откриването на мощите на свети Йоан Предтеча запали искрата на националната кампания „Чудесата на България“.

Оттогава, изтривайки праха от хилядолетната ни история, ние не просто показваме артефакти — ние възраждаме националното самочувствие. Връщаме вярата, че България има своите чудеса, които със силата си могат да ни преведат през всяко изпитание на трудното време, в което живеем. Голяма част от тези чудеса са тук — във вашия регион.

Остров Света Анастасия е пристан на свободния дух, а смелите идеи на Бургас намират своя най‑силен израз в иновативните фестивали. Тишината на древните църкви в Несебър се слива с шепота на камъните. Мистиката извира и от Бегликташ, и от Странджа. В Българи нестинарите разгарят пламъка на идентичността така, както го правят лазарките в Еркеч. В Сунгурларе и Поморие виното и солта са извор на божествена сила още от древността.

Южното Черноморие не е география, не е маркетинг. Това е най‑силният и истински регионален бранд в България — жив организъм, в който се събират култура, природа, духовност, традиции и модерност. Извоюваното регионално лидерство, плод на усилията на всички вас, и разбира се с дългосрочната визия на кмета Димитър Николов, прави този регион най‑достойният кандидат за Европейска столица на културата. Успех, Бургас!

Какво очакваме в новото политическо време за България в областта на културата? Очакваме идентичността да бъде в центъра на общата визия за бъдещето.

Очакваме разбиране, че културата не е разход, а инвестиция. Че регионите са сърцето на България. Очакваме подкрепа за общностите, които пазят и развиват наследството; за бизнеса, който го превръща в устойчив туризъм; и за младите таланти, които пренасят традициите в бъдещето.

И накрая.

Истината е, че „Чудесата на България“ останаха единственото, което ни обединява отвъд различията. Което ни прави българи. От хилядолетия Бургас е порталът ни към света.

Но нека тази вечер бъде портал и към нашата собствена духовност. И моментът, в който всички да си кажем: ние имаме чудеса, ние имаме сила, нека да съградим по-доброто ни бъдеще.

То започва тук. Сега. Заедно.

Благодаря ви!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com