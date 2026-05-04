Фурор на Чудесата! Бургас взе голямата награда Бранд Южно Черноморие

Малка нощна музика, топла вечеринка и елегантна церемония по раздаването на едни от най-безценните и чакани награди у нас, в едно бе спектакълът „Чудесата на България. Дух и вяра“, който тази вечер озари Бургас в Културния дом. Публика, кметове, общественици, учени, артисти, диппломати, гости на града се впуснаха в пътешествие във времето, разкриващо най-красивите културни и исторически гордости у нас.

Едни от най-вълнуващите призове бяха Бранд Южно Черноморие. Перлата на красивото ни море – Бургас, заслужено бе отличен с отличието, а кметът Димитър Николов благодари с искрени и топли думи за наградата, която идва във вълнуващи за града времена – през 2032 ще бъде европейска столица на културата. Бургас е кандидаствал за домакинството заедно с останалите общини в региона, и всички заедно ще представляват България.

"За Бургас е привилегия да бъдем град-домакин на това прекрасно събитие - "Чудесата на България". Ценно е за нас, че тази мисия стартира от нашия край. Аз съм обикалял много из Европа и забелязвам, че ние имаме много по-голямо основание да се гордеем и да имаме по-високо самочувствие. Трябва да повдигнем глава и да повярваме, че притежаваме уникални паметници на културата, които трябва да презентираме и да представяме все по-добре пред света. Да ги пазим и да ги развием, защото в нашия регион има все още много неразкрити ценности, които тепърва предстои България светът да видят", обърна се към публиката кметът Димитър Николов, когато получи плакета от Павлин Петров, зам-министър на туризма.

Наградата Бранд Южно Черноморие получиха още Приморско, Карнобат и Поморие.

Актьорите Гергана Стоянова и Симеон Владов, водещи на церемонията, се погрижиха виртуозно за добрия дух и уютното настроение на вечерта. Тон даде гайдата на Петър Янков в акомпанимент с космическия глас на Валя Балканска. Редяха се награди, с видео разкази от величествени моменти от историята ни, и стилни музикални изпълнения. Мими Никилова и Цецо Елвиса хипнотизираха всички да притаят дъх под красивите им кадифени гласове във вечната песен "Замълчи, замълчи".

Звуците се надбягваха в красота и изящество по рояла под майсторското ръководство на клавишите от Хасан и Ибрахим Игнатови. Детската вокална група "Морски песъчинки" докосна с песните си цялата зала и припомниха, че едно от Чудесата са именно децата. Формация "Петте сезона" зарадва публиката с нещо познато и много харесвано - "Бургаски вечери". Лазарките от Еркеч внесоха виталност с акапелното си пеене и танци. За финал Цецо Елвиса запя "Моя страна" заедно с Хасан и Ибрахим на роля, Песъчинките и всички останали артисти. Гостите на залата бяха докоснати дълбоко, просълзиха се от възторг и запяха в един глас с артистите от сцената.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com