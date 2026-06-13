Спектакълът в Бургас! Павлин Петров: България е чудото на света
Зам.-министърът на туризма връчи големите награди Бранд Южно Черноморие
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Зам.-министърът на туризма връчи големите награди Бранд Южно Черноморие
Имаме толкова още да покажем пред света, каза кметът Димитър Николов
Деултум и съкровищата на Средец влязоха в сърцето на Бранд Странджа
На форум на "Стандарт"! Власт и бизнес си подадоха ръка за Бранд Южно Черноморие
Искаме Бургас да остави следа в Европа, каза зам.-кметовете Диана Саватева и Манол Тодоров