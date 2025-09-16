Дълголятие! Чудесата на България удължават летния сезон

Чудесата на България

16 сеп 25 | 21:11
90
Те стават основна част от програма „Дълголятие“ на Министерство на туризма. Това съобщи зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева по време на дискусията „Бранд Средец – магията на Странджа“, която Общество „Културно наследство“, българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство на Стария континент, организира днес в странджанската община. Партньори на събитието бяха Историческият музей в Средец, кампанията „Чудесата на България“, фондация „Грижа за културното наследство“ и медия „Стандарт“.

Повече пари за Чудесата по Южното Черноморие

Решението за програма „Дълголятие“ бе взето през юли в Созопол, където се проведе специално изнесено заседание на парламентарната Комисия по туризъм. На него бе отчетено, че 68% от приходите на туризма идват от морския и планински туризъм. Останалите 32% се разпределят между специализираните видове туризъм – с преобладаваща тежест на културно-историческия и СПА. Затова следващата година акцентът на туристическото министерство ще е именно развитието на културно-историческия туризъм, обясни Георгиева.

По този начин програма „Дълголятие“ ще осигури допълнително финансиране за културно-историческите обекти по Южното Черноморие, а в същото време ще има и специални програми за промотиране на този туристически продукт.

Деултум е безспорният център на Бранд Странджа, част от Бранд Южно Черноморие. Община Средец има своя уникален археологически резерват,  има хора, които са олицетворение на трудолюбие и на гостоприемство, има традиции, храна и вино, които може да предложи на гостите си, подчерта Георгиева.

Рамо от държавата

Тази година за пръв път държавата прие нашата идея Южното Черноморие да е обединено и да се рекламира като един общ туристически продукт, разкри областният управител на Бургас Владимир Крумов.

„Само допреди година всяка община се справяше сама, а държавата просто помагаше. Сега министър Мирослав Боршош ни подкрепи в решението Министерството на туризма да рекламира Южното Черноморие като общ продукт. Самите ние не очаквахме толкова бързо да видим резултатите от  рекламната стратегия „Дълголятие“, която неочаквано доби голяма популярност и видяхме какво се случи в Царево, Приморско, Созопол и останалите общини“, каза още губернаторът, който подчерта, че Бургаска област е най-красивата у нас, защото има Чудеса и море, сгушено между две планини – мистичната Странджа и Стара планина.

Крумов изтъкна големия потенциал на Карнобат, Сунгурларе  и Поморие за разширяване крилата на летния сезон, чрез винен туризъм.

Бранд Странджа започва от портата му - Средец

Изграждането на Бранд Странджа започна от портата на най-мистичната планина у нас – община Средец, пазителката на първата римска колония у нас Деултум, заяви председателят на Общество „Културно наследство“ Славка Бозукова, издател на медия „Стандарт“.

Освен Деултум в Бранд Странджа естествено попадат и Долмените, наред с Марков камък - едни от най-впечатляващите, но и най-неизвестните.  Както и онези, обрасли с треви 9 крепости, които никой още не е проучвал от страх заради иманярите, посочи още г-жа Бозукова. И допълни: „В бранда е и величественият манастир на Горно Буково, с легендата за Цар Борис, който в него приема християнството  и с надеждата, че тази година в светата обител ще има специална литургия, посветена на 1160 години от покръстването на българите. Както и че поклонническият туризъм тепърва ще се развива тук“. 

Екопътеки и риболов

В бранда са и са екопътеките, които водят до прекрасните възможности за риболовен туризъм, ако разбира се, държавата успее да социализира мястото така, че да е подходящо за къмпингуващи туристи. В бранда са и поредицата от винарски изби, в които магията на Чудесата се смесва с божествения еликсир на виното, както и с местните кулинарни чудеса, категорична бе Славка Бозукова. Тя посочи, че в Бранд Странджа влиза и Байловата къща в Средец, която вече се превръща в къща на традициите и занаятите, в която ще има работилница за млади хора. Те ще вплитат шевиците на уникалните местни носии в съвременното облекло.

Бранд Странджа не е самоцел. Той е част от големия бранд Южно Черноморие с център Бургас, заяви г-жа Бозукова.

Новата визитка на България

Средец е не само географска ширина, Средец е граждански дух, пазител на традициите и българщината. Средец заслужава да има свой  бранд, който вдъхновява, посочи кметът Иван Кичев. Според него Бранд Странджа е новата визитна картичка на региона, базирана на красотата, мистиката и Чудесата на Странджа планина. За да се случи това са необходими инвестиции в инфраструктура и развитие – нещо, което е основен приоритет на общинското ръководство, подчерта Кичев.

Историческият музей и археолозите, ръководени от неговия директор Красимира Костова, имат пълната подкрепа за всичко, посочи председателят на Общинския съвет в Средец Динко Цъцаров. Той бе категоричен, че културно-историческото наследство е ключов фактор за развитието на региона. И той, и кметът Кичев, и губернаторът Крумов изтъкнаха необходимостта от подобряване на пътищата.

Два нови пътя с пари от хазната

„Седем републикански пътища минават през община Средец и я свързват с почти всички населени места в околността. В момента се извършват два активни ремонта, които са на стойност над 30 млн. лв. Единият от тях е изграден на 15, а другият на 30%, съобщи инж. Митко Порязов, директор на областното пътно управление в Бургас. Той информира, че се правят проекти за още два пътя, които ще бъдат финансирани от бюджета.

„Агенция „Пътна инфраструктура“ ни съдейства за популяризирането на археологическите паметници на територията на община Средец. Като част от западната част на Бургаския залив имаме шанс да съчетаваме полето и планината, заяви директорът на Историческия музей в Средец Красимира Костова.

Малкият Рим на Тракия

Удобствата на пътищата са водили хората от древността в римския град Деултум, който днес блести в термите си, които са добре разкрити, посочи още тя.

Малкият Рим на Тракия, както в древността са наричали Деултум, е в отлично състояние, независимо че няма консервация и реставрация. Ние сме още на ниво аварийна консервация, за да не се разпаднат археологическите структури, посочи Костова. Тя подчерта, че в Средец се провеждат фестивали, както и различни образователни програми с училища, с университети.

Байловата къща следва опита на Турция

Средец събира всички етнографски групи, които се намират на Странджа и в предпланината. Това ни провокира да подготвим проект за Байловата къща, като заимстваме от опита на Турция. В къщата ще се съхраняват ръкоделия, които отпадат от ежедневието.

Деултум събра нузмизмати от цял свят

Деултум е нашата голяма гордост. Благодарения на това Чудо ние се радваме на все по-голям брой туристи, каза кметът на с. Дебелт Никола Сачанов. Той припомни, че само преди дни в археологическия резерват приключи световната среща на нумизматите, която бе огромна реклама за Дебелт, Средец и България. Заедно с останалите кметове от региона разработваме съвместни маршрути, увери Сачанов.

Награди за пазителите на паметта

В края на дискусията зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева връчи специални награди „Пазител на Чудесата и паметта“ на Красимира Костова, екипа й от археолози и уредници, както и експерти от общинското предприятие „Гори“, а също и общественици, които подпомагат съхранението на културното наследство. Специална награда имаше на Славия на Странджа Радостина Йовкова.

Едно от чудесата на Средец – струнен квартет „Вега“ се погрижи за доброто настроените на гостите на събитието, което завърши с най-новия клип на кампанията „Чудесата на България“. Кулминацията на честванията за 15-години от старта на мисията ще бъде специалният спектакъл-концерт с присъждане на награди, който ще се състои на 1 ноември 2025 г. в Народния театър.

