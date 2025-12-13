Пещерата, в която се изнасят концерти

На 11 км източно от Две Могили, в дълбокия скален пролом на река Черни Лом, се намира една от най-впечатляващите подземни забележителности в България - Орлова чука. Това е вторият по дължина подземен комплекс у нас, с повече от 13 500 метра галерии, които се разгръщат като гигантски лабиринт под земята.

От 1963 г. пещерата е природна забележителност, а от 1978 г. - археологически паметник с национално значение. Името й идва от скалния венец над входа, където някога са гнездили орли.

Подслон за древни ловци

Проучванията показват, че Орлова чука е била обитавана от хора още между 200 000 и 40 000 години преди Христа.

Това я превръща в едно от най-ценните праисторически убежища по нашите земи. Намерените следи от живот – кремъчни стъргалки, каменни оръдия, фрагменти от ловни върхове, остатъци от керамика и следи от едри животни – показват, че тук древните ловци са търсили подслон, безопасност и място, където огънят и тишината са ги пазели от суровата природа.

Орлова чука е била дом, убежище, място за живот, изчакване, ловни ритуали и праисторически начин на оцеляване.

Място със специфична енергия

Местните хора и до днес разказват, че Орлова чука е била своеобразен праг между света на хората и света на духовете.

Смята се, че земята тук „диша“ по различен начин - тихо, дълбоко и равномерно, сякаш подземният свят има собствен пулс.

Легендите твърдят, че който прекрачи прага на пещерния свят с чисто сърце, си тръгва оттук с нова сила и духовно пречистване.

Варовици от Сарматското море

Пещерата е изваяна в кредни варовици - останки от дъното на древното Сарматско море, което е покривало региона преди милиони години.

През кватернера водата, времето и природните процеси оформят залите, теснините, синтровите езера и варовиковите форми, които днес впечатляват хиляди посетители.

Галериите са оживени от калцитни кристали, сталактити, сталагмити и фигури, които наподобяват митични създания, ездачи, животни и древни духове, застинали в камък.

Овчар открил отвор в скалата

Орлова чука е „преоткрита“ през 1941 г., когато овчар забелязва необичаен отвор в скалата и различно звучащото ехо отвътре.

Впечатлението от звука и необичайната дълбочина на процепа водят до първите изследвания.

През 1959 г. започват официалните проучвания и благоустрояване на подземния свят - прокопан е изкуствен вход, изградени са 124 каменни стъпала, а част от галериите са електрифицирани, оформени и подготвени за туристически посещения.

Днес около 3 км от пещерата са достъпни, но проучванията продължават.

Кристално ехо в Концертната зала

След входа е прочутата „Концертна зала“ - място със забележителна акустика. Всеки звук тук се превръща в кристално ехо, което се разгръща по стените като живо присъствие. През лятото залата става сцена за традиционен концерт, чиято музика изпълва подземието.

Когато лампите за миг угаснат по време на беседата, тъмнината става почти материална - сякаш може да се докосне с ръка.

Големи сипеи, подземни коридори

В по-дълбоките части на пещерата посетителите срещат „Големите сипеи“ - масивна зала, в която огромни блокове свидетелстват за древни срутвания.

Оттук започват по-тесни коридори, които водят до „Космическата зала“ - място, където сводовете са високи, а стените блестят от калцитни кристали като звезди по тъмно небе.

Прилепи обитават галериите от векове

Орлова чука е дом на множество прилепи, които обитават топлите й галерии от векове.

Те са пазителите на равновесието в тази подземна екосистема.

Маршрутът е така изграден, че да не ги безпокои, а присъствието им е още едно доказателство за уникалния микроклимат и неповторима естествена среда.

