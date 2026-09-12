Необичайна среща между минало и настояще в един пленителен арт спектакъл
От класическите майстори до модерните иновации във Виена
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От класическите майстори до модерните иновации във Виена
Пещерата разказва за първите обитатели по земите ни
Днешният ден премина и със символичен протест от страна на музейните служители
Каква е причината?
Продължава изплащането на неразплатени от Министерството на културата задължения
В София списъкът с музеи и галерии, които участват в инициативата, включва над 50 обекта
Преминава се през два периода
Общо 21 области в страната ще се включат инициативата "Нощ на музеите"
Те ще работят при запълнен 30% от капацитета си
Музеите и галериите отварят врати утре
Любен Генов отправи открито писмо до министъра на културата Боил Банов
Заповедта позволява провеждането на културни събития
Отмениха само откриванията, на които се събира много народ
Правителството одобри промени в решението си за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през...
Ценителите на изкуството отново ще имат възможността да разгледат безплатно представителната експозиция с близо 2000 произведения в новата ни Национал...
"Чудесата на България" приковаха 300 000 пред малкия екран Ученици гледат без пари културно-исторически атракции "Знаете ли какво означава София?"...
София. Във връзка с националния празник - 6 септември 2014 г., Денят на Съединението, някои музеи и галерии в столицата ще отворят врати с вход свобод...
Стара Загора. Няколко хиляди старозагорци и гости на града останаха будни в юбилейната 10-та Европейски нощ на музеите и галериите в съботната вечер....