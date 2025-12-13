Хартията превзема „Албертина“ с триизмерни конструкции и редки гравюри

Виенската „Албертина“ отправя публиката на уникално пътешествие в света на хартията с изложбата „Очарованието на хартията: От Рембранд до Кифер“, която ще бъде отворена за посещения от 11 декември 2025 г. до 22 март 2026 г.

Експозицията изследва хартията не просто като носител на рисунки и щампи, а като самостоятелен художествен материал, способен на безброй форми и обработки. Посетителите могат да се насладят на около 140 експоната, показващи хартия, която е рязана, късана, сгъвана, наслагвана или разгъната в пространството, създавайки впечатляващи визуални ефекти.

Сред представените творби са произведения на велики майстори като Тициан, Рембранд, Анселм Кифер, Албрехт Дюрер и Утагава Хирошиге, както и на съвременни художници като Биргит Кньохл и Ребека Солтър, заедно с интересни творби на неизвестни автори. Изложбата е организирана в десет тематични раздела, които разкриват богатството на възможностите, които хартията предлага на творците.

Експозицията обхваща произведения от XV век до наши дни и съчетава колекции от графичното и архитектурното изкуство, както и съвременно изкуство. Метални гравюри, триизмерни обекти с монументални размери и рядко показвани произведения подчертават огромния диапазон на колекцията на „Албертина“, създавайки впечатляваща визуална симфония за любителите на изкуството, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com