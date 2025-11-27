Тази сладка и мечтана Коледа!

Курабийки с вкус на канела, греяно вино, аромат на наденички, коледни песни, виенско колело и още куп изненади очакват столичани в дните до светлите рождественски празници

Курабийки с вкус на канела, греяно вино, аромат на наденички, коледни песни, виенско колело и още куп изненади очакват столичани, гости на София и жители на страната ни в дните до светлите рождественски празници.

Sofia Christmas Fest с ледени пързалки

На 21 ноември пространството пред НДК ще оживее с коледни кулинарни изкушения, празнични напитки, музика, възможности за семейни забавления като ледени пързалки, виенско колело, въртележка и много празнично настроение.

Най-малките посетители ще имат възможност да се снимат за спомен с Дядо Коледа.

Светлините на коледната елха ще блеснат на 21 ноември.

Фестът ще бъде закрит на 28 декември.

Немският базар и неговите вкусотии

Откриването на 15-ия немски коледен базар пред Народния театър беше миналия петък, 14 ноември, от 18 часа.

Организаторите за поредна година обещават весела музика с куп изненади от изпълнителите-гости, уютна атмосфера и класически немски вкусотии.

Ще има и специални работилнички за малките творци. Единствено в деня на откриването те бяха напълно безплатни.

Немският коледен базар ще продължи до 24 декември.

Mish Mash Fest Christmas Edition 2025 с ръчни бижута

Един от най-пъстрите и вдъхновяващи коледни фестивали в София се завръща на Ларгото - Mish Mash Fest Christmas Edition. На едно място ще откриете неповторими идеи за подаръци – ръчно изработени бижута и аксесоари, арт декор, вкусни изненади. Всички те са създадени с любов от български творци и дизайнери.

Фестът ще се проведе от 1 до 14 декември.

Други локациии, на които традиционно се организират базари с коледни предложения са пл. "Славейков" и Халите.

Коледен парк на площад „Гина Кунчева“ ще има от 29 ноември до 31 декември. (Карето между паметника на Васил Левски, Ботаническата градина, и Националната галерия „Квадрат 500“)

Над 8 километра гирлянди в Русе

За първи път от 18 години насам, на централния площад в крайдунавския град Русе са разположени дървени къщички за търговците. Започна и монтирането на елементите от украсата за коледните и новогодишните празници в града, като предстои да бъдат поставени и над 8 километра гирлянди

През тази година е разработена нова концепция за Коледния базар на пл. "Свобода". Той се превръща в своеобразно Коледно градче с разположените покрай големия шадраван и пред Паметника на свободата къщички. Празничното настроение се допълва и от тяхната украса, която включва гирлянди и лампички за всяка къщичка, осигурени ог Община Русе.

Коледният базар ще продължи до 8 януари включително.

Занаятчии и майстори -сладкари в „Капана“ Пловдив

Празнични играчки, чудати подаръци, вълшебни лакомства, греяно вино, благотворителни активности и още много изненади ще очакват пловдивчани и гостите на Града под тепетата през декември.

Всичко това ще е поднесено с красива украса и празнична музика. Заедно с талантливите съвременни занаятчии, автори на ръчно изработени изделия, майстори сладкари и качествени български марки, които вече се подготвят за срещата си с вас.

Във всички градове на страната местните власти са подготвили празнични програми и изненади за малки и големи. В планинските селища и на брега на морето българите и гостите на страната ни ще имат възможността да се насладят на коледните чудеса с чаша греяно вино, любимите хора и кръшни хора в края на тържествата.

