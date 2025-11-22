Страна със 185 000 души изуми световния футбол

На предстоящото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико няма да липсват екзотични участници. Вече стана ясно, че държави като Кабо Верде, Йордания и Узбекистан ще запишат дебюта си на такъв шампионат, но няма съмнение кой ще бъде най-изненадващият и най-скромен отбор в списъка.

Карибският остров Кюрасао е дом на едва около 185 хил. души и изглеждаше сякаш половината от тях са нахлули на терена да празнуват след решителния квалификационен мач срещу Ямайка. Къде с умения, къде с късмет, Кюрасао успя да се класира за Мондиал 2026 и ще постави рекорда за най-малка нация, участвала на световни футболни финали. До момента този рекорд се държеше от Исландия с нейните около 350 000 жители при класирането ѝ през 2018-а.

Но дори Исландия е многобройна в сравнение с Кюрасао, бившата нидерландска колония в южната част на Карибско море.

За съдбовното гостуване на Ямайка бяха доведени два самолета с най-страстните фенове на гостите, които капитанът Леандро Бакуна определи като "ултраси". Тези запалянковци гарантираха, че и за Кюрасао ще има подкрепа на стадиона при най-важния мач в досегашната им история.

Разбира се, повечето от 35-те хиляди присъстващи викаха активно за Ямайка, но накрая бяха разочаровани, защото нулевото равенство не им вършеше работа. За да е пълна драмата, в последните минути беше отсъдена дузпа за домакините, но тя беше отменена с ВАР, тъй като повторението показа, че става въпрос за чисто влизане на защитник в синьо. Около този мач се разрази и друг трогателен сюжет.

Селекционерът на Кюрасао - прочутият треньор Дик Адвокаат - изостави отбора и се прибра вкъщи поради заболяване на съпругата си.

Разбира се, към него беше проявено пълно разбиране, а той остана в контакт със своите помощници по време на двубоя и накрая изпрати възторжено съобщение до целия щаб.

Уникалният рекорд на треньора Дик Адвокаат

На 78 години Адвокаат е видял какво ли не във футбола, но класирането на Кюрасао е повече от специално - и му осигури и уникален личен рекорд. Нидерландецът стана най-възрастният селекционер, класирал отбор на световно първенство. За него това ще е трети мондиал, 32 години след САЩ '94, когато надпреварата отново се провеждаше на американска земя, а Адвокаат беше начело на своята родна Нидерландия. После той изведе Южна Корея на Мондиал 2006, както и Русия на Евро 2012, така че му се пада по един голям турнир във всяко от последните четири десетилетия.

Президентът на футболната федерация на Кюрасао Гилбърт Мартина признава, че е търсел голямо име за националния отбор, а Адвокаат сам му се е обадил.

Преди това Мартина е пробвал да ангажира други двама именити нидерландски треньори, Луис ван Гаал и Берт ван Марвайк, но те са му отказали.

"И какво стана после? Обади ми се Дик. "Чух, че Кюрасао си търси треньор, аз съм насреща", каза той, а мен ме побиха тръпки".

"Трябва да го видите на терена, колко много енергия има, колко страст и дисциплина", допълва Мартина, уверявайки, че огънят в треньора още гори след над 40 години в професията.

Нидерландската връзка на Кюрасао

Нидерландската връзка при Кюрасао датира още от 17-и век, когато островът е под колониално управление.

И макар че днес е самостоятелна страна, все още е автономна част от Кралство Нидерландия. Това си личи и по състава на националния отбор, в който само един от футболистите, юношата на Манчестър Юнайтед Тахит Чонг, е роден в Кюрасао.

Всички останали са родом от Нидерландия, но с потекло от островната държава, което им дава право да представляват този скромен национален отбор, постигащ исторически неща.

Ако въобще има познато име сред тях, то е на споменатия капитан Бакуна, бивш полузащитник на Астън Вила, който вече е на 34 години и играе в турската втора дивизия. Капитанът стана и рекордьор по мачове за Кюрасао (68), докато брат му Жуниньо Бакуна е по-млад и се състезава за Газиантеп в елита на Турция. "Пътят беше дълъг", призна президентът Гилбърт Мартина.

