Страна със 185 000 души изуми световния футбол
Кюрасао сензационно се класира на световното първенство
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Кюрасао сензационно се класира на световното първенство
Дик Адвокаат напусна "Съндърланд", въпреки че успя да спаси тима от изпадане от Висшата лига. Той пое "черните котки" в средата на март, като зае мяст...
Аферата на Дик Адвокаат в Белград приключи набързо. Холандецът бе освободен като селекционер на Сърбия часове след загубата 1:3 от Дания. Треньорът с...