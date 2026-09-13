Де ла Фуенте каза истината за Ямал
Испанският селекционер Луис де ла Фуенте заяви, че Ламин Ямал може да се възстанови навреме за първия мач на отбора на Световното първенство срещу Каб...
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Испанският селекционер Луис де ла Фуенте заяви, че Ламин Ямал може да се възстанови навреме за първия мач на отбора на Световното първенство срещу Каб...
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Шашнатият Дел Боске обърка и автобуса, но запазва поста Невиждан плач заля Испания след провала срещу Чили - 0:2. Ерата на "Ла Фурия" приключи. Свето...
Сао Пауло. Дженифър Лопес, Питбул и бразилската певица Клаудия Лети бяха гвоздеят в откриването на Световното първенство по футбол в Бразилия. В зрел...