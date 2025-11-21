Италия скочи. Европа е ощетена!

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо нямаше как да е щастлив през изминалия уикенд.

Неговият тим рухна с 1:4 у дома срещу Норвегия и приключи с унижение квалификационната си група за Световното първенство.

"Скуадра адзура" отново ще минава през плейофи и рискува да пропусне трети пореден мондиал, след като в миналите два случая беше отстранена от Швеция и Северна Македония. Сега италианците не заслужаваха нищо повече в групата си, тъй като загубиха двата си мача с Норвегия с общ резултат 1:7.

Но Гатузо беше гневен още преди сблъсъка с норвежците на "Сан Сиро". Той се оплака от регламента на квалификациите в зона "Европа" и даде да се разбере, че счита системата за несправедлива. Преди последния мач, Италия беше спечелила шест от седемте си срещи в групата, но на практика нямаше шанс за първото място, защото трябваше да победи Норвегия с 9 гола разлика. Предстоящият световен шампионат в САЩ, Канада и Мексико за първи път ще включва 48 отбора - но разширяването не доведе до значителна промяна в европейските квалификации, където все още само победителите в групите се класират директно за първенството.

Гатузо не е доволен, че Южна Америка получава шест директни квоти за класиране, а Африка цели девет, което според него ощетява по-класни европейски нации. "Когато още играех, вторите отбори в групите отиваха директно на световни първенства, сега правилата са променени", припомни бившият халф. "През 1990 и 1994 г. имаше два африкански отбора, сега са девет. И като погледнем Южна Америка, където шест от 10-те отбора се класират директно и седмият играе бараж с някой от Океания, изпитваме известно съжаление и тъга". "Това е разочароващо и системата в Европа трябва да се промени", категоричен беше Гатузо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com