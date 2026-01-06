Няма спирка! Нов трансферен удар на ЦСКА

ЦСКА си осигури подписа на левия краен защитник Андрей Йорданов. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с "армейците" за срок от три години.

Андрей Йорданов е на 24 години, като титулярната му позиция е по левия фланг на отбраната. Той пристига в ЦСКА от отбора на Ботев Пловдив.

Йорданов е роден през 2001 година в град Кюстендил. През 2013 година започва да тренира в школата на ЦСКА, а в началото на 2019 година записва своя дебют за първия отбор на "червените". През лятото на 2024 година Андрей Йорданов преминава в редиците на Ботев Пловдив, където изиграва 41 мача, отбелязва 1 гол и записва 4 асистенции.

Целият пост на ЦСКА:

Добре дошъл, Андрей!

ЦСКА привлече крайния защитник Андрей Йорданов.

Той е юноша на ЦСКА, като през 2019 година записва дебют за първия отбор на "червените". За последно Андрей Йорданов носеше екипа на Ботев Пловдив, където изигра 41 мача.

Пожелаваме много успехи на Андрей Йорданов с червения екип!

