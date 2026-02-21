Блестяща Лора. Две грешки я спряха за медал

Носителката на бронзов медал от индивидуалната дисциплина (15 км) Лора Христова бе близо до това да направи тотален фурор с нов медал от олимпиадата в Милано/Кортина, но 2 пропуска в последната стрелба на масовия старт (12,5 км), я лишиха от това.

Блетящото момиче от Троян и нейната съгражданка Милена Тодорова, която допусна 5 грешки, се наредиха 14-а и 20-а сред най-добрите 30 биатлонистки в света към момента.

На първата стрелба от положения легнал и двете ни момичета свалиха 5-те мишени. Милена излезе 11-а, а Лора - 14-а. Те бяха съответно на 13,3 и 15,2 сек от лидерката Жулия Симон (Фр).

Христова продължи да е вълшебен стрелец и при второто преминаване на рубежа (пак легнал) и излезе 6-а на 10,7 сек от Симон. Тодорова направи 1 пропуск и бе 17-а на 32,4 сек.

Лора продължи да е феноменално точна, сваляйки и 5-те мишени при първата стрелба от прав. Тя напусна рубежа 3-а само на 3,7 сек от новата лидерка Осеан Мишелон (Фр).

Милена допусна още 1 грешка и беше 16-а на 43,8 сек от върха.

В последната си стрелба на олимпиадата за жалост Христова не уцели 2 мишени и се смъкна 12-а на 45,1 от излязлата начело чехкиня Тереза Воборникова.

В опита си да навакса изоставането си Милена, която злощастно остана 4-а в спринта, направи още 3 пропуска за общо 5 и бе 21-а на 1,44,6 мин от върха.

Лора финишира 14-а на 1,21,9 мин от шампионката Мишелон, а Тодорова се нареди 20-а на 1,56,3 мин.

Среброто взе Симон, а Воборникова заслужи бронза.

