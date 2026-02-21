Взеха решение за дербито ЦСКА 1948 – Левски

Двубоят между ЦСКА 1948 и Левски от 22-рия кръг на efbet Лига няма да се проведе по програма. Срещата, насрочена за утре в Бистрица, ще бъде отложена заради тежките атмосферни условия и лошото състояние на терена на стадион "Витоша", съобщава "Спортал".

Снежната покривка е около 15-20 сантиметра и по принцип може да бъде изчистена, но проблемът е в мокрия сняг и очакваното сериозно понижение на температурите през нощта. Това ще превърне тревното покритие в замръзнала и опасна настилка, която крие сериозен риск от контузии за футболистите.

След постигнато съгласие между двата клуба, мачът ще бъде официално отложен от БФС и насрочен за по-късна дата. Най-вероятният вариант е срещата да се изиграе през март. Двубоят е сред ключовите в битката за титлата и ще има сериозно значение за класирането.

