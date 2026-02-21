Историческа битка на хокейния финал на Олимпиадата!

Тимът на САЩ ще играе срещу Канада във финалния мач на олимпийския турнир по хокей на лед в Милано, след като разгроми Словакия с 6:2 във втория полуфинал.

Американците водеха с 5:0 още след първите две третини и лишиха срещата от интрига, за да осигурят на световната аудитория най-чакания финал на турнира, който е пълен с най-големите звезди от Националната хокейна лига.

Канадците драматично преодоляха Финландия по-рано в петък, като вкараха победния гол за 3:2 само 35 секунди преди последната сирена.

В късния полуфинал американците поведоха с голове на Дилан Ларкин (Детройт) и Тейдж Томпсън (Бъфало) в първата третина, а във втората се разписаха Джейк Хюз (Ню Джърси - 2 пъти) и Джак Айкъл (Вегас).

Словаците върнаха попадение чрез Юрай Слафковски (Монреал), но Брейди Ткачук (Отава) направи резултата 6:1. Играчът на Сан Хосе Павол Регенда намали на 2:6, оформяйки крайния вид на нещата на таблото.

САЩ се класират на 11-ия си олимпийски финал, но имат само две титли в досегашните 10 участия. Последната е от 1980-а - тъй нареченото Чудо на леда с паметната победа над непобедимия в онзи момент отбор на СССР.

През 2010-а янките паднаха от Канада в овъртайм (2:3) във Ванкувър, когато Сидни Кросби вкара победно и даде златото на "кленовите листа".

Жаждата за реванш е огромна, както и за първа титла от 46 години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com