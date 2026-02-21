Ключово дерби в столицата ПРОГРАМАТА

Ето футболната програма по тв в съботния ден

12.30 Добруджа – Монтана Диема спорт

14.00 Дармщад – Фортуна Диема спорт 3

14.00 Елверсберг – Айнтрахт (Брауншвайг) Нова спорт

14.30 Уест Бромич – Ковънтри Диема спорт 2

15.00 Локомотив (Пд) – Спартак Диема спорт

15.00 Реал Сосиедад – Овиедо МАХ Спорт 4

16.00 Ювентус – Комо МАХ Спорт 3

16.30 Байерн – Айнтрахт Диема спорт 3

17.00 Челси – Бърнли Диема спорт 2

17.00 Астън Вила – Лийдс Нова спорт

17.15 Бетис – Райо Валекано МАХ Спорт 4

17.30 ЦСКА – Славия Диема спорт

19.00 Лече – Интер МАХ Спорт 3

19.30 Осасуна – Реал МАХ Спорт 4

19.30 Уест Хем – Борнемут Диема спорт 2

19.30 Лайпциг – Борусия (Дортмунд) Диема спорт 3

20.00 Тулуза – ФК Париж Диема спорт

20.00 Бенфика – Авеш Ринг

21.30 Шалке – Магдебург Нова спорт

21.30 Волейбол, Верона – Перуджа МАХ Спорт 1

21.45 Каляри – Лацио МАХ Спорт 3

22.00 Атлетико – Еспаньол МАХ Спорт 4

22.00 Манчестър Сити – Нюкасъл Диема спорт 2

22.00 Аякс – НЕК Ринг

22.05 ПСЖ – Метц Диема спорт

