Ключово дерби в столицата ПРОГРАМАТА

Ето футболната програма по тв в съботния ден
12.30 Добруджа – Монтана Диема спорт
14.00 Дармщад – Фортуна Диема спорт 3
14.00 Елверсберг – Айнтрахт (Брауншвайг) Нова спорт
14.30 Уест Бромич – Ковънтри Диема спорт 2
15.00 Локомотив (Пд) – Спартак Диема спорт
15.00 Реал Сосиедад – Овиедо МАХ Спорт 4
16.00 Ювентус – Комо МАХ Спорт 3
16.30 Байерн – Айнтрахт Диема спорт 3
17.00 Челси – Бърнли Диема спорт 2
17.00 Астън Вила – Лийдс Нова спорт
17.15 Бетис – Райо Валекано МАХ Спорт 4
17.30 ЦСКА – Славия Диема спорт
19.00 Лече – Интер МАХ Спорт 3
19.30 Осасуна – Реал МАХ Спорт 4
19.30 Уест Хем – Борнемут Диема спорт 2
19.30 Лайпциг – Борусия (Дортмунд) Диема спорт 3
20.00 Тулуза – ФК Париж Диема спорт
20.00 Бенфика – Авеш Ринг
21.30 Шалке – Магдебург Нова спорт
21.30 Волейбол, Верона – Перуджа МАХ Спорт 1
21.45 Каляри – Лацио МАХ Спорт 3
22.00 Атлетико – Еспаньол МАХ Спорт 4
22.00 Манчестър Сити – Нюкасъл Диема спорт 2
22.00 Аякс – НЕК Ринг
22.05 ПСЖ – Метц Диема спорт
