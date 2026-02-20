Норвегия пренаписа олимпийската история! Нов рекорд

Норвегия отново показа защо е суперсилата на зимните спортове и постави нов рекорд по завоювани златни медали на Зимни олимпийски игри. Историческият момент дойде след победата на Йоханес Дале в мъжкия масов старт на 15 километра по биатлон в Антхолц-Антерселва.

С този триумф скандинавците достигнаха 17 златни отличия в Милано-Кортина и подобриха собствения си рекорд от 16 титли, поставен на Игрите в Пекин през 2022 г.

До момента Норвегия е събрала общо 36 медала - 17 златни, 9 сребърни и 10 бронзови. Това е доминация, която трудно може да бъде оспорена.

На второ място в класирането е САЩ с 27 отличия (9 златни, 12 сребърни и 6 бронзови), а домакините от Италия са трети с 26 медала (9-5-12).

Норвежката машина обаче изглежда неудържима - и този рекорд може да не е последният, който ще падне в Милано-Кортина.

