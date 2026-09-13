Красив ум: Български ученици спечелиха златни медали по физика
В олимпиадата се ключиха 370 участници от 87 държави
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В олимпиадата се ключиха 370 участници от 87 държави
Националката ни спечели пет от възможните пет златни медала
От финалите на уредите в последния ден на международния турнир по художествена гимнастика "София къп"
Йоханес Дале донесе върха в биатлона, скандинавците газят конкуренцията в Милано-Кортина
Грацията се класира за финалите с най-високи резултати в квалификациите на четирите уреда
Отборът сам финансира подготовката, екипировката и участието си на европейски първенства
Повече от 7500 вина от цял свят, в това число 73 български, взеха участие във форума
Най-доброто представяне на Игрите след Сидни 2000
Националката отвя конкуренцията на престижен турнир
Два златни, два сребърни и един бронзов медал завоюваха учениците от националния отбор на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика
Силното представяне на националния отбор по таекуондо продължава. След като миналата седмица българите направиха фурор на Ausrian Open, този уикенд за...
Националите по шотокан карате-до грабнаха цели 7 златни медала на завършилото европейско първенство в Нюрнберг, Германия. Освен това българите спечели...
Злато донесоха параолимпийците ни в мятането на диск и дългия скок на Световните игри на Международната федерация на спортистите с ампутации и инвалид...
Български състезатели ще играят за златото на силния меджународен турнир по тенис в СК "ДЕМА", който е от календара на Тенис Европа и е валиден за све...
Националката Ваня Стамболова спечели 3 златни медала от държавния шампионат в зала в Добрич. Състезателката на Георги Димитров триумфира на 400 м, 800...
Минск. Националният ансамбъл на България по художествена гимнастика грабна и двата златни медала на финалите на отделни уреди на турнира от Световната...