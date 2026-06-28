Алекса Рашева обра златото в Испания

Триумф за Алекса Рашева в Испания!

Националката ни спечели пет от възможните пет златни медала на VI International Tournament GRAND PREMIUM 2026 по художествена гимнастика в Жирона.

След като вчера триумфира в многобоя, днес възпитаничката на олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн, беше без конкуренция и във всичките четири финала на отделните уреди.

Златото на обръч Рашева заслужи с оценка 24.967 точки. На топка тя отново беше най-добра и беше оценена с 26.200 точки. На бухалки българката демонстрира отново класа и спечели титлата с 25.800 точки, а на лента тя стана първа с 24.933 точки.

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