ЦСКА готви изненада преди мача с Макаби

ЦСКА организира специално издание на традиционната си инициатива "Армейски следобед" преди утрешния мач-реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Макаби Тел Авив.

"Армейският следобед отново е част от големия европейски ден! Този четвъртък пред сектор В на Националния стадион "Васил Левски" ви очакваме за специалното издание на Армейския следобед преди реванша срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. От 18:00 до 20:30 ч. ви очакват игри, награди, изненади и много настроение за всички, които ще дойдат да загреят за голямата европейска битка.

Подготвили сме специални активности и изненади за всички армейци. На място ще имате възможност да се срещнете с футболист от представителния отбор на ЦСКА за снимки и автографи. Мобилният магазин на клуба също ще бъде на разположение, като ще ви очакват специални предложения и армейски артикули на атрактивни цени. В четвъртък пунктът за Фен регистрация, разположен непосредствено до Армейския следобед, ще работи с удължено работно време, от 10:00 до 21:00 ч.

Елате по-рано, доведете семейството и приятелите си и нека заедно загреем за една от най-важните европейски вечери!

Армейският следобед започва в 18:00 ч. А след него е време за битка!

Очакваме ви на стадиона!", гласи съобщението на ЦСКА в техните социални мрежи.