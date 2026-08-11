До момента. Над 20 000 на ЦСКА - Макаби

Над 20 000 запалянковци на ЦСКА се очакват по време на ключовия реванш с Макаби Тел Авив от третия предварителен кръг в Лига Европа. „Червените“ имат изненадваща преднина от 3:0 след първия мач на неутрален терен в Грузия и има ентусиазъм сред феновете.

Към момента са продадени 14 985 билета, показва проверка на БГНЕС в чисто новия сайт cskaonly.com. системата прогнозира, че продадени билети ще достигне 20 979 до края на продажбата на 13 август. Ценните хартийки ще се предлагат до края на първото полувреме. Двубоят ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“.

Интересът към двубоя с Макаби вече надхвърли този към предишните домакинства на ЦСКА в Европа. За срещата с Дери Сити бяха продадени 12 713 билета, докато срещата с Карабах привлече 16 172 зрители.

В момента двубоят с Макаби вече е с 2272 продадени билета повече от този с Дери Сити, а са необходими още само 1187, за да бъде надмината посещаемостта от срещата с Карабах.

При достигане на прогнозните близо 21 000 зрители - ЦСКА ще се доближи до посещаемостта от финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Смята се, че тогава са присъствали над 23 500 запалянковци на „червените“.