В Аржентина - Меси е взел драматично решение

Това ли е краят на ерата Меси?

Това е големият въпрос, след като стана ясно, че аржентинската звезда спира с футбола за неопределено време. Причината е смъртта на неговия баща и агент Хорхе Меси.

Нападателят напусна за неопределен период клубния си тим Интер Маями и обяви, че поставя кариерата си на пауза, за да бъде до своите близки.

Бащата на аржентинската легенда почина на 68-годишна възраст в клиника в Росарио след дълго боледуване, оставяйки огромна празнота в живота на играча. Хорхе Меси беше много повече от баща - той беше първият съветник, представител и стълб на сина си още от първите му стъпки във футбола.

След като научи за смъртта му, Лео незабавно прекъсна професионалните си задължения с Интер Маями, за да се върне в Аржентина и да бъде със семейството си. Погребението, организирано в най-строга конфиденциалност в Росарио, отбеляза особено болезнен момент за световния шампион, който оттогава е избрал да остане до близките си, без да си поставя краен срок за завръщане в САЩ.

Според информация на аржентинската преса, сред която и изданието Doble Amarilla, Лионел Меси може и да не се завърне никога повече в игра.

Няколко фигури от аржентинския национален отбор, сред които Леандро Паредес, Николас Отаменди и Анхел Ди Мария, се очаква да го посетят, за да му окажат подкрепата си. И да се опитат да го убедят да се завърне към футбола, след като самият Меси на няколко пъти обяви, че мисли за край на славната си кариера.