Аржентина разбра истината за Лео Меси

Лео Меси няма разтежение или разкъсване на мускулни влакна в лявото бедро, за което се хвана преди да напусне терена в неделя вечер, по време на мача Интер Маями - Филаделфия (6:4).

Аржентинската легенда е с диагноза "мускулна преумора", като натоварванията в последните пет месеца, в които игра практически във всеки мач на Маями, са дошли в повече на 38-годишния играч.

На 1 юни селекционерът Лионел Скалони ще обяви състава от 26 имена за Мондиал 2026, а в него се очаква - разбира се, да е капитанът и лидер на Аржентина.

Според първите информации от Маями, такъв тип контузия - защото на възрастта, на която е Меси, това си е контузия, се третира с между 10 и 14 дни почивка от тренировъчен процес. Световното започва на 11 юни, а първият мач на Аржентина е на 17 юни срещу Алжир.

Преди това световните шампиони имат насрочени контроли срещу Исландия и Хондурас, като днес аржентинските медии пишат, че е изключено Лео да бъде рискуван в някоя от тях. Той ще започне тренировки вероятно някъде около старта на турнира, за да има 5-6 дни, за да влезе в ритъм. Възможен е дори вариант да не е титуляр в първия двубой.

