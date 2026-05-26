Огромно щастие за Бесте Сабри

Водещата и репортер на bTV Бесте Сабри стана майка – в 7:47 ч. на 26 май се е родила Азалеа.

Щатливата новина съобщи самата тя в пост във Фейсбук.

"В 7:47 ч. днес се роди нашата принцеса Азалеа. Благодарим от сърце за грижата, професионализма и подкрепата на д-р Райна Ковачева и екипа й в 1АГ болница "Света София". Благодаря и на Айкут, че беше до мен през всяка секунда! Добре дошла, Азалеа!", написа Бесте.

Баща на детето й е Айкут Рамадан, който е бивш на дъщерята на Христо Стоичков - Мика.

