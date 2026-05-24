Театър, телевизия, музика и танци – Дънди може всичко

Даниел Пеев-Дънди се превърна в новия имитатор номер едно на България, след като вдигна над 12 хиляди души на крака за грандиозния финал на „Като две капки вода“ в най-голямата зала в страната. Майсторското превъплъщение в легендата от AC/DC Брайън Джонсън му осигури триумфа в Сезона-Слънце и голямата награда – чисто нов лек автомобил. Дънди обаче доказа, че е истински шампион и дари возилото на своя колега Боян Христов, който се бори с тежко заболяване.

„Не мога да осъзная победата. Магията на това шоу. Не знаех дали ще го направя, но реших да го направя и за първи път да бъда истински сериозен. Във всеки лайв печелиш награда и я даряваш. Аз кола си имам. Трябва да си благодарен на Господ за това, което той ти праща. И защо да не помогнеш на някой, който наистина има нужда. Най-голямата награда за мен е публиката и това, което се случи тази вечер и през целия сезон“, заяви Дънди в Арената.

Актьорът споделя, че от години следи предаването и мечтае да участва в него. Въпреки че не очаква да спечели и има единствена победа преди финала, с радост се качва на сцената всеки понеделник и радва зрителите.

В сезон 14 Дънди направи 11 впечатляващи имитации. Той доказа, че рокът му е в кръвта още преди финала. В Сезона-Слънце го видяхме в обувките на легендарния Робърт Плант от рок законодателите Led Zeppelin с изпълнение на класиката Whole Lotta Love. Актьорът успя да пресъздаде образите на Бони Тейлър, изпявайки Total Eclipse of the Heart, на Брайън Адамс с една от най-известните му романтични балади, Everything I Do, и дори се справи със задачата да се превъплъти в родната звезда Мила Роберт с песента „Покемон“.

„Имам своите трески за дялане. Да не забравяме, че всеки ангел има минало, както и всеки дявол има бъдеще. Благодаря на хората за тяхната оценка. Благодаря, че чрез мен те помогнаха за благородна кауза. Хонорарът, който взимам, е далеч от стойността на автомобила, но по-добре е да дариш на някой, който може да даде много на тази планета. Не казвам, че автомобилът не е страхотен. Денят на финала мина като сън. През цялото време си мислех: „Дай това, което можеш да спечелиш на хората, за да ти се дава на теб!“, коментира Дънди в ефира на Нова телевизия.

Както се знае, Даниел Пеев е от артистите, съчетаващи комедия, драма и шоу в много разпознаваем стил. Роден е във Варна през 1989 година, а интересът му към сцената започва още в тийнейджърството. На 15 вече играе в театрална трупа към Младежкия дом в морската столица и постепенно развива усета си към импровизацията и скеча. Завършва НАТФИЗ в клас на легендарния Стефан Данаилов. Неведнъж признава, че именно там се учи да преминава от комедия към драма без да губи естествеността си. „Това е от най-важните качества за артиста“, категоричен е Дънди. За да се издържа през студентските години, работи на различни места. В интервюта актьорът е намеквал, че в онзи период хич не му е било лесно да се справя с парите и е поемал по няколко ангажимента, за да покрива разходите.

Прякорът „Дънди“ постепенно се превръща в негова запазена марка и днес много хора го познават повече с него, отколкото с истинското му име. Освен в театъра, той се изявява и в телевизията - работил е като репортер и ко-водещ, което допълнително развива способността му да общува свободно с публика и камера.

Дънди пробива в мейнстрийма със сериала „Съни бийч“ на Би Ти Ви в ролята на пиколото Жоро. Героят му бързо става любимец на зрителите заради комичните ситуации, бързите реплики и естествения хумор, който Дънди внася в образа. Малко известен факт е, че актьорът участва и в международни продукции, макар че основната му популярност остава свързана с българската сцена и телевизия.

През последните години той прави и впечатляваща лична трансформация, след като сваля около 40 килограма. Самият Дънди често говори с чувство за хумор за тази промяна, но признава, че тя е повлияла не само на живота му, а и на професионалните възможности, които получава като актьор.

Извън сцената Даниел Пеев е силно свързан с родната Варна и със семейството. Морето остава неизменна част от ДНК-то му. Мечтае някой ден да снима филм, вдъхновен от битието на дядо му, който повече от половин век е моряк.

Освен актьорството, музиката също заема важно място в живота на Дънди. Именно способността му да имитира различни изпълнители е решаваща за участията му в „Като две капки вода“, където впечатлява зрителите с разнообразни превъплъщения не само в рок музиканти, но и в поп звезди. В шоуто той демонстрира сериозна подготовка, сценична дисциплина и умение да влиза в напълно различни образи. Малко хора знаят, че Дънди има сериозен интерес към дублажа и работата с глас. Той умее много бързо да променя тембър, акцент и интонация, което му помага не само в комедията, но очевидно и в имитациите. Дънди се пробва и в танците, като участва в „Денсинг старс“ през 2024 г. Актьорът впечатли зрителите с изненадваща пластичност. Гледали сме актьора дори и в кулинарни предавания – „Черешката на тортата“ и „Хелс китчън“. В тях печели сериозен интерес с чувството си за хумор и самоирония.

Но зад сатирата е актьор, който всъщност харесва по-сериозни и дори драматични роли. Дънди споделя, че понякога комедийните актьори трудно биват приемани насериозно, въпреки че именно те често носят тънка емоционалност. Още една изненада – Дънди и досега не спира да се притеснява за какво ли не. В миналото е намеквал, че преди важни изяви изпитва сериозно напрежение, въпреки че на сцената изглежда напълно спокоен. Голяма част от увереността му е резултат от подготовка, а не просто от естествена артистичност.

Колегите му от театралните среди често го описват като човек с много силна памет и умение за импровизации. Той неведнъж спасява диалог след забравен текст или объркана реплика, без публиката да разбере. Близките го описват още като наблюдателен и чувствителен човек, който внимателно следи реакциите на публиката и изгражда персонажите си чрез детайли от реални хора и ситуации.

