Зоната на здрача: Всяка нощ трилиони миниатюрни същества изплуват от океанските бездни

Под повърхността на океана съществува свят, където слънчевата светлина постепенно угасва. Това е т.нар. „зона на здрача“ – или мезопелагичната зона – започваща на около 200 метра дълбочина. Там цари вечен полумрак, а около 1000 метра под повърхността слънчевите лъчи изчезват напълно. Единствената светлина идва от загадъчното сияние на биолуминесцентните организми.

Именно от тази тъмна област всяка вечер започва най-мащабната миграция на планетата.

Трилиони дребни морски същества – от микроскопичен зоопланктон до риби – се издигат към повърхността, за да се хранят, а с първите лъчи на деня отново се спускат в дълбините. Макар да остава почти невидим за човешкото око, този ежедневен процес оказва огромно влияние върху живота в океана и дори върху климата на Земята.

Откритие, направено случайно по време на война

Феноменът е забелязан още през Втората световна война. Тогава оператори на сонари регистрират странно отражение, което приличало на морското дъно. Скоро става ясно, че истинското дъно е много по-дълбоко, а загадъчният слой се движи нагоре и надолу в зависимост от времето на деня.

Оказва се, че сонарите всъщност засичат огромни струпвания от морски организми, образуващи т.нар. „дълбок разсейващ слой“. Плътността им е толкова голяма, че звуковите вълни се отразяват от тях така, сякаш попадат върху твърда повърхност.

Малките ракообразни, които управляват океана

Сред най-многобройните обитатели на този свят са копеподите – миниатюрни ракообразни, често наричани „насекомите на морето“.

По думите на морския биолог д-р Катрин Хобс те вероятно са най-многобройните животни в океаните както по брой, така и по обща биомаса.

Под микроскоп някои изглеждат почти симпатични, докато други са истински хищници с огромни челюсти и внушителен външен вид.

Тези миниатюрни организми живеят на границата между два физични свята – там, където вискозитетът на водата е толкова силен, че хранителните частици не могат просто да бъдат „хвърлени“ към устата им. Вместо това копеподите използват специално развити крайници, с които внимателно улавят храната и я придвижват към устния си апарат.

Как трилиони дребни същества влияят на климата

Един единствен копепод едва ли може да промени океана. Но когато трилиони от тях движат крайниците си едновременно, ефектът става значителен.

Според учените именно тези масови движения могат да подпомагат смесването на океанските води – процес, който досега вероятно е бил сериозно подценяван.

Още по-важна е ролята им в т.нар. биологична въглеродна помпа.

По време на нощните си изкачвания организмите поглъщат органична материя близо до повърхността. След това я пренасят обратно в дълбините, когато настъпи денят.

Така всяка година в дълбокия океан се транспортират до шест гигатона въглерод – повече от два пъти над въглеродните емисии на всички автомобили по света.

След като достигне дълбочина от около 1000 метра, този въглерод може да остане заключен извън атмосферата в продължение на хиляди години. Именно затова ежедневната миграция на тези животни има огромно значение за регулирането на климата на Земята.

Свят, който е под заплаха

Въпреки огромното си значение, „зоната на здрача“ е все по-застрашена.

Топенето на морския лед позволява на слънчевата светлина да прониква по-дълбоко и за по-дълго време, което принуждава зоопланктона да остава по-дълго в дълбините.

Затоплянето на океаните също променя местообитанията на множество видове и нарушава хранителните вериги.

Междувременно риболовната индустрия проявява все по-голям интерес към ресурсите на мезопелагичната зона.

Макар някои райони около Хаваите, югозападното крайбрежие на Англия, Нова Скотия и Азорските острови да попадат в защитени морски територии, повечето от тях опазват единствено морското дъно, а не водния стълб, където се извършва тази грандиозна миграция.

Поради това International Union for Conservation of Nature призовава да бъде спряно разширяването на риболова в мезопелагичната зона, докато науката не разбере много по-добре значението ѝ.

Все още пълна с тайни

Въпреки повече от два века научни изследвания, учените признават, че все още знаят изненадващо малко за тази ежедневна миграция.

Не е ясно как различните видове зоопланктон реагират на промените в океана, нито как климатичните промени ще повлияят върху преноса на въглерод и върху хранителните вериги.

Едно обаче е сигурно – всяка нощ, докато повечето хора спят, в океанските дълбини се разиграва най-голямото ежедневно придвижване на живи организми на Земята. А от него зависи много повече, отколкото сме предполагали.

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