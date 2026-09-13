Защо е полезно да си цапате ръцете
Когато гората влиза в детската градина
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Когато гората влиза в детската градина
Оставила щети за хиляди левове
Младият лешояд покори Европа, но не оцеля в България
Адаптивни са и се катерят, където си искат
Откритието на учените има ползи и за земеделието
Наричат ги санитарите на океана
Източните Родопи влязоха в престижната фотопоредица
Дъждът невинаги спасява – ето кои са най-разпространените заблуди
Афиркански камилар разказа, че само за последния месец е загубил осем малки камилчета заради екстремните температури
Имат си "най-добри приятели"
Това не е просто природен спектакъл – явлението играе ключова роля за климата на планетата
В Шотландия откриха туристически маршрут до Сикар Пойнт – скалите, които преди повече от два века доказаха, че Земята е много по-древна, отколкото хор...
Спасила е безброй животни
Кметът Стойчо Баненски поздрави всички от връх Вихрен
Кога е най-подходящо да я наблюдаваме
Пчелите са критично важни за екосистемите по целия свят заради ролята си на опрашители
За това сигнализира кметъла Цонко Цонев, който сега е общински съветник
Алармират, че липсват места, където да ги предават за преработка
Как човешките боклуци променят им любовния живот
Тези миниатюрни създания са наричани от учените „еволюционен скандал“