Посрещнаха Джулая на необичайно място, десетки усетиха магията

Въпреки че гъстата мъгла тази сутрин скри първите юлски слънчеви лъчи, десетки хора избраха да посрещнат традиционно July Morning на връх Вихрен. За тях истинската магия не беше в гледката към изгрева, а в споделеното преживяване сред величествената природа на Пирин.

По повод празника към жителите и гостите на Банско беше отправено специално послание с пожелание за здраве, спокойствие и незабравимо лято.

„За нас е истинска привилегия да живеем в тази природа. А на всички, които са избрали Банско за своето лятно приключение, пожелавам да си тръгнат с незабравими спомени, нови приятелства и желание отново да се върнат тук. Нека лятото ви бъде слънчево, спокойно, изпълнено с усмивки, вдъхновение и красиви мигове!“, казва кметът Стойчо Баненски в поздрав във Фейсбук.

Въпреки капризите на времето, десетки любители на планината и свободния дух останаха верни на традицията да посрещнат първото юлско утро сред природата, защото е символ на новото начало, свободата и надеждата.

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