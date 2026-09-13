Всичко за Вихрен

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ЦСКА мина през "Вихрен"

ЦСКА мина през "Вихрен"

ЦСКА победи "Вихрен" с 4:0 на "Българска армия" и така записа 26-ата си победа в Югозападната "В" група. Головете вкараха Преслав Йорданов от дузпа...

13 април | 19:38
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ЦСКА разгроми "Вихрен"

ЦСКА разгроми "Вихрен"

ЦСКА победи "Вихрен" с 5:1 пред 2500 зрители на стадион "Българска армия". Точни за ЦСКА преди почивката бяха Александър Александров, Йордан Йорданов...

26 юли | 8:01
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"Локо" (Сф) почна с класика

"Локо" (Сф) почна с класика

"Локомотив" (Сф) постигна победа с 3:0 над "Вихрен" в първата си контрола за новата година. Столичните "железничари" удариха домакините в техния дом -...

20 януари | 18:25
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Мания по Вихрен

Мания по Вихрен

Изкачването на върха е като хаджилъка, казват хижарите Вихрен, най-високият връх в Пирин, винаги е бил като магнит за планинари и туристи. Защото все...

23 август | 6:30
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Издирват маратонец в Пирин

Издирват маратонец в Пирин

Банско. 19-годишен състезател по планинско бягане изчезна в Пирин планина по време на традиционното състезание „Pirin Run 2013" в курорта Банско. Няма...

10 юни | 8:23
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