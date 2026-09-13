Мистериозно куче шета из Пирин! Води туристи до върховете, после изчезва
Минава Кончето, Котешки чал и Джангал, а после си тръгва
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Минава Кончето, Котешки чал и Джангал, а после си тръгва
Кметът Стойчо Баненски поздрави всички от връх Вихрен
По-рано неговата съпруга подаде сигнал в полицията
В търсенето се е включил и кметът
Момчето е паднало и си е ударило главата в тила
Големите горещини доведоха още този месец до бум на планинари в Пирин над Банско. Жегите са причина да има наплив на любители на планината и преходите...
ЦСКА победи "Вихрен" с 4:0 на "Българска армия" и така записа 26-ата си победа в Югозападната "В" група. Головете вкараха Преслав Йорданов от дузпа...
Бившият вратар на ЦСКА Радостин Станев е новият изпълнителен директор на ФК "Вихрен". Той бе представен от кмета на община Сандански Кирил Котев на пр...
ЦСКА допусна първи гол от началото на сезона в Югозападната "В" група. Това стана при успеха с 5:1 над "Вихрен" на стадион "Спартак" в Сандански. Так...
ЦСКА победи "Вихрен" с 5:1 пред 2500 зрители на стадион "Българска армия". Точни за ЦСКА преди почивката бяха Александър Александров, Йордан Йорданов...
Шефът "Бела" набива канчета заради "армейците" "Вихрен" са готови да играят с ЦСКА на "Уембли". Това обяви председателят на УС Васил Жечев пред "ТВ 7...
"Локомотив" (Сф) постигна победа с 3:0 над "Вихрен" в първата си контрола за новата година. Столичните "железничари" удариха домакините в техния дом -...
Сандански. „Левски" записа първия си успех за годината. Днес „сините" разгромиха третодивизионния Вихрен с 8:0. Контролата между двата тима се проведе...
Изкачването на върха е като хаджилъка, казват хижарите Вихрен, най-високият връх в Пирин, винаги е бил като магнит за планинари и туристи. Защото все...
Благоевград. Планинарите трябва да следват регламентираните летни пътеки на път към връх Вихрен, да не излизат от тях, тъй като има много опасни и рис...
Двама унгарски туристи вдигнаха на крак Планинската спасителна служба в Банско. Към 14,00 часа в неделя е получен сигнал на телефон 112, че планинари...
Банско. 19-годишен състезател по планинско бягане изчезна в Пирин планина по време на традиционното състезание „Pirin Run 2013" в курорта Банско. Няма...