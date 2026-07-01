България посрещна Джулая. Чуйте песента на Юрая Хийп

България отново посреща Джулая. За поредна година рано сутринта на 1 юли малки и големи посрещат изгрева на слънцето в различни кътчета от страната. По традиция „Джулай морнинг“ символизира желанието за свобода на личността.

„Джулай Морнинг“ или накратко Джулая (по името на известната песен на „Юрая Хийп“ от 1971 година „July Morning“) е най-традиционният хипи празник в България, възникнал в средата на 80-те години на миналия век. Джулай на английски език означава „юли“ и от там „Юлско утро“. Въпреки че традицията е свързана с хипи движението в Америка, тя съществува в България и до днес.

На всеки 30 юни срещу 1 юли големи групи хора се събират по цялото Черноморие и на други места в страната, за да посрещнат заедно слънцето. Така те смятат, че се пречистват пред него, без това да има връзка с езически или религиозни ритуали.

Джулая е уникален за България поради естеството на неговото възникване и не се наблюдава в други европейски страни. Твърди се, че е започнал като протест срещу комунистическата власт, изразен в символиката на едноименната песен на „Юрая Хийп“. Символичното посрещане на изгрева е било като посрещането на едно ново начало и едно по-добро бъдеще за първоначалните участници.

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