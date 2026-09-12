Посрещнаха Джулая на необичайно място, десетки усетиха магията
Кметът Стойчо Баненски поздрави всички от връх Вихрен
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Кметът Стойчо Баненски поздрави всички от връх Вихрен
На всеки 30 юни срещу 1 юли големи групи хора се събират по цялото Черноморие
Старите хипарски принципи не са забравени
По случай Джулай морнинг
Легендарната балада
Прогнозата на Боби Лазаров
И тази година стотици хора се очаква да посрещнат първия юлски изгрев на Черноморието
Стотици хора ще го посрещнат с голям концерт
Камен бряг се превърна в хитовото място за посрещане на първото юлско утро
Джулай морнинг произлиза от известната песен на Юрая Хийп
Това е утрото на ново начало и очакване на по-добро бъдеще
Десетки млади хора се събраха на Камен бряг
Въпреки коронавируса, стотици се събраха на Камен бряг
11 рок групи свириха на морския бряг и си погрижиха за доброто настроение на публиката
Слънцето в първия ден на юли изгря точно в 05:36 ч.
Джо Лин Търнър забива край морето, а Джон Лоутън пее на дунавския бряг
Култови групи и цяла нощ купон за първия ден на юли Една хипарска традиция, родена през миналия век, вече може да се нарече и българска. Юлското утро...
За първи път кърджалийци посрещнаха изгрева на 1 юли на брега на яз. Кърджали с "Джулай морнинг". На рок концерта бяха дошли много хора и от вътрешнос...
За поредна година хиляди българи не изневериха на традицията и посрещнаха будни първите юлски лъчи. Първият юлски изгрев - известен като Джулай морнин...
За четвърта поредна година, на брега на река Дунав край Тутракан ще се съберат съмишленици на свободния дух от цялата страна. Специално за посрещанет...