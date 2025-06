Джулай Морнинг и вечният Кен Хенсли

Традицията "Джулай Морнинг" - да посрещнем изгрева на първото юлско слънце, датира у нас още през 80-те години, когато на "Джулайската полянка" в Морската градина на град Варна се събират няколко приятели с по-различен мироглед към живота.

По онова време касетофоните на батерии, картите, бирата и хипарските песни са били неразделна част от посрещането на изгрева. Събирали се хора с цел и свободно мислене, желаещи да изразят позиция.

Историята разказваза млад военен, който е трябвало да изпълнява службата си, но носталгичните спомени за приятелите му го довели до обещанието, че никога повече няма да посреща изгрева сам.

Идеята за посрещането на юлското утро се смята и като протест срещу комунистическата власт, изразен в значението и символиката на незалязващото парче на Юрая Хийп.

Джулай Морнинг съдържа в себе си символика, която има за цел да обедини свободомислещите хора в посрещането на едно ново начало и едно по-добро бъдеще. Някои вярват, че слънцето зарежда тялото и ума и по този начин постигат пълна вътрешна свобода.

Хиляди хора обединени в една кауза, забавляващи се под звуците на Юрая Хийп посрещат изгряващото слънце около Камен Бряг, Иракли, Варвара, Шабла, нос Калиакра и на още много красиви места всяка година на 1 юли.

Интересен факт е, че България е единствената страна в която празнуването на Джулай Морнинг е запазено и до днес. Посрещането на изгрева се възприема като едно ново и по-добро начало.

С времето Джулай Морнинг добива все по-широка популярност сред младите и свободомислещи хора, обединени под известното мото "Прави любов, а не война". И както щазва Сократ:"Във всеки човек има слънце, само му позволете да свети".

Легендарната балада от 1971 година

Историята за вечният хипарски хит на Джулай Морнинг, роден през далечната 1971 г. е едно незалязващо парче, съчетано от различните музикални мотиви на групата Юрая Хийп. Името на бандата добила популярност през 70-те, произлиза от романа "Дейвид Копърфийлд" на едноименния герой на Чарлс Дикенс.

Песента бързо набира популярност сред българските хипари и се превръща в "химн" за едно ново по-добро начало.

Най-голямо удовлетворение за младите хипари е изпълнението за първи път у нас на Джон Лоутън, на живо през 2007 г. Това става на най-източният бряг, при скалите на Камен Бряг, където слънцето за първи път докосва сутрин българска земя.

Легендарната балада обаче е създадена от лидера на Юрая Хийп - Кен Хенсли. Вокалист, органист, китарист и основен композитор на групата от най-силните й времена.

Албумът е Look at yourself, годината е 1971-ва. Това е третият албум на Юрая Хийп и един от най-великите в историята на рока. "Джулай Морнинг" е третата песен в тавата, в която всяко парче е шедьовър.

Песента се изпява от Дейвид Байрон, считан за оригиналния и най-велик вокалист в историята на Юрая Хийп. За съжаление, Байрон умира твърде млад от системно прекаляване с алкохола, а през 2020 година почина и Кен Хенсли. Всъщност, по зла ирония на съдбата

Само един от тази вълшебна формация е жив

Това е основателят на Юрая Хийп - китаристът Мик Бокс, лидер на състава и до днес. Тази ужасна прокоба застига през години големи музиканти като барабаниста Лий Кеърслейк, басиста Гари Тейн, който умира от свръхдоза.

У нас Хенсли има голям брой почитатели, защото "Юрая Хийп" са първата световноизвестна хард рок група, гостувала в страната ни по време на социализма.

Това се случва през август 1988 г., когато британците изнасят около 25 концерта в най-големите български градове. След 2000 г. Кен Хенсли гостува неколкократно в България за съвместни концертни изпълнения с българските рок групи "Сънрайз" и Б.Т.Р.

Хенсли до последно участва в турнета из Европа и никога не отказва да се снима със свои почитатели.

Паметник на Джон Лоутън в България

След Байрон, Джон Лоутън е другият легендарен вокалист на Юрая Хийп. Той е изключително много свързан с България.

Великият музикант не спираше да милее за България до последния си дъх и е изключително радостно, че е удостоен с тази чест. Инициативата е на съпругата му и на близки негови приятели.

Паметник на легендата в рок музиката е монтиран близо до местността Огънчето (или Вечното огънче) край Камен бряг. Именно там в продължение на много години Лоутън изпълняваше песента "July Morning", с която на 1 юли на морския бряг ритуално се посреща изгревът.

Идеята за паметника първо се зароди в социалните мрежи, след като на 6 юли 2021 година стана ясно, че легендарният вокал си е отишъл от този свят на 74-годишна възраст.

Първоначално се обмисляше мемориалът да се направи в Алеята на рока в Каварна, където вече има два паметника на рок легенди - Рони Джеймс Дио и Георги Минчев. По-късно стана ясно, че е избрано общинско място на платото край Камен бряг, недалеч от Огънчето.

През март месец същата година, съпругата му Айрис и децата на Джон Лоутън разпръснаха праха му до Вечното огънче в Камен бряг. Така легендарният вокал на Uriah Heep остана завинаги в България.

Джон Лоутън беше много голям приятел на България. От 2004 година ежегодно изпълнява "July Morning" на концертите в Каварна - Калиакра Рок Фест, които се състоят на зазоряване на 1 юли. Често участваше и в други концерти в страната.



