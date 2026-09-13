Джулай Морнинг и вечният Кен Хенсли
Легендарната балада
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Легендарната балада
Камен бряг се превърна в хитовото място за посрещане на първото юлско утро
Легендите от "Юрая Хийп" забиват в Русе. Рок динозаврите ще зарадват феновете си с концерт в зала "Булстрад Арена". Грандиозното шоу на рокаджиите е п...
Вокалистът на "Юрая Хийп" Джон Лоутън е официалният представител на НФСБ в Англия, каза лидерът на партията Валери Симеонов. Днес Лоутън беше гост на...
София. Рок легендите от "Юрая Хийп" нямат намерение скоро да слизат от сцената. Белокосите момчета ще зарадват феновете си с нов албум, който ще предс...
''Страстта ни към музиката си е същата, както едно време".
Велико Търново. "Юрая Хийп" с Джон Лоутън ще направят уникален концерт пред паметника на Асеневци в края на тази седмица във Велико Търново. Грандио...
Търсят се доброволци, които да вардят касичките на Камен бряг