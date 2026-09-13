Всичко за Юрая Хийп

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"Юрая Хийп" в Русе през май

"Юрая Хийп" в Русе през май

Легендите от "Юрая Хийп" забиват в Русе. Рок динозаврите ще зарадват феновете си с концерт в зала "Булстрад Арена". Грандиозното шоу на рокаджиите е п...

10 февруари | 16:58
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