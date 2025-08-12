Виктор Николаев избухна в ефир заради...

Водещият на „Здравей, България” по NOVA Виктор Николаев избухна след пореден репортаж за шофьор, загубил книжката си без вина.

„Сериалът продължава”, заяви с ирония той по темата невярна положителна проба за наркотици.

„Десетки са случаите, които съобщаваме, а властта си прави оглушки”, каза още водещият.

Николаев предупреди, че буквално всеки е заплашен да остане с месеци без свидетелство за управление, докато доказва, че апаратът за проверка е отчел грешно.

Поредният пример беше с мъж от Исперих, който 5 месеца останал без книжка. През това време той изгубил работата си като шофьор в Германия. Потърпевшият заяви, че ще съди производителят на тестовете, вносителите им и едва след това МВР.

