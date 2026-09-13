Виктор Николаев си изпусна нервите: Безпардонност, гавра!
Той призова полиция и прокуратура
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Той призова полиция и прокуратура
Николаев предупреди, че буквално всеки е заплашен да остане с месеци без свидетелство за управление
Нека се осигурят нормални условия на тези млади хора да работят, елементарно е, каза той
Спорът между водещия и гостуващ зъболекар избухна в сутрешния блок на телевизията
Наложи се емблематичният водещ да се извинява на конституционалиста проф. Пламен Киров
Създава неудобства на колегите си
Николаев и Иванова признаха, че между тях има голяма разлика
Водещият изригна по повод опасен случай във Велико Търново
Николай Марков каза и за частната армия
Тя се оплака в социалните мрежи, че е била ударена от известен спортист пред очите на собствените ѝ деца
Екранната му половинка мълчи
Промяната изненада зрителите на сутрешния блок
Мирослава Иванова води сама днешния Стурешен блок
С Мира Иванова се забавляват с опасни неща
Делян Добрев затвори устата на водещия
Екранната му партньорка Мирослава Иванова отсъстваше от студиото
Защити конкурентната телевизия
Какво попита водещият Цанко Цанев
Не бъдете некадърни! Това е призивът ни към депутатите и към изпълнителната власт