Шесто чувство? Ново изследване разкри нещо още по-странно

Може би цял живот сме подценявали собственото си тяло. Ново изследване на учени от Лондон разкрива, че човекът притежава способност, която досега не е била описана в учебниците — умение да „усеща“ предмети, без да ги докосва. Не става дума за интуиция или мистицизъм, а за реален биологичен механизъм, който напомня за свръхсетивата на някои животни.

Допир без докосване — как е възможно?

Екипът от Университета „Куин Мери“ и University College London провежда необичаен експеримент: предмети се заравят в пясък, а доброволците трябва да ги открият само с ръце, без да ги докосват.

Резултатът е изненадващ — хората засичат обекта още преди пръстите им да го достигнат. Усещането идва от начина, по който пясъкът се измества около скрития предмет, предава БГНЕС.

Доброволците успяват да го „уловят“ от разстояние до 6,9 см, а средната дистанция е около 2,5 см. Точността достига 70%, което е впечатляващо за задача, при която реален контакт липсва.

Учените наричат това „дистанционен допир“ — форма на активно осезание, при която мозъкът обработва микроскопични промени в средата и ги превръща в информация.

Сравнение с животинските суперсили

Откритието напомня за уменията на геконите да усещат вибрации или на блатарите да намират плячка под пясъка само чрез промени в средата около тях.

Човекът, изглежда, притежава по-скромна, но реална версия на подобно сетиво — нещо като „радар“, който работи чрез допир, но от разстояние.

Робот срещу човек: кой усеща по-добре?

За да проверят дали машините могат да надминат човешката чувствителност, учените поставят същото предизвикателство пред роботизиран манипулатор с тактилни сензори и памет.

Роботът засича предметите от малко по-голямо разстояние — средно 6 см, максимум 7,1 см. Но има проблем: машината дава много фалшиви сигнали. Точността пада до 40%, далеч под човешките 70%.

Изводът е ясен — човекът може да е по-бавен, но е по-прецизен.

Какво означава това за науката и технологиите

Откритието отваря врата към нови приложения:

Роботика

Механизмът на „дистанционния допир“ може да бъде копиран в роботи, които трябва да работят с крехки обекти — например при подводни операции или в космоса.

Археология и океански експедиции

Технологията би позволила откриване на предмети, заровени в пясък или тиня, без да се нарушава средата — ключово при разкриване на древни структури.

Мисии до Марс

При работа с марсиански почви подобно сетиво би било безценно — роботите ще могат да „усещат“ подземни структури, без да ги разрушават.

Спасителни операции

При търсене на оцелели под руини е критично важно теренът да не бъде разместван. Технология, базирана на човешкия „дистанционен допир“, може да спаси животи.

Новото сетиво — случайност или еволюционен остатък?

Учените още не знаят дали това е древна способност, която сме запазили, или ново откритие за начина, по който мозъкът обработва информация.

Но едно е сигурно: човекът е много по-чувствителен към света около себе си, отколкото сме предполагали.

И може би шестото чувство не е мит — просто е било скрито в ръцете ни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com