Холивуд побесня! Голям скандал с Брад Пит и Том Круз (видео)

Клип, който никога не е заснеман, успя да разпали съвсем истинска война. В социалните мрежи се завъртя видео, в което Брад Пит и Том Круз се бият ожесточено и разменят обвинения за предполагаем заговор около Джефри Епстийн. Проблемът? Двамата актьори никога не са заставали един срещу друг. Клипът е изцяло генериран от изкуствен интелект. Това разгневи гилдията в Холивуд, защото още веднъж показа, че актьори, режисьори, оператори и прочее вече едва ли не не са нужни и всичко може да се прави от AI.

Зад експеримента стои китайската компания ByteDance чрез новия си модел за създаване на видео Seedance 2.0. Само с два реда текст ирландският режисьор Руаири Робинсън създава сцена, която изглежда достатъчно убедително, за да заблуди хиляди. Лицата не са съвършени – в близък план „фалшивият“ Пит попада в т.нар. ефект „зловещата долина“, където кожата и движенията изглеждат едновременно реални и призрачни. Но за мнозина това вече е достатъчно.

Според проучване на CNET 94% от пълнолетните американци вярват, че се сблъскват с „AI боклук“ в социалните мрежи, но едва 44% са уверени, че могат да различат истинско видео от генерирано. Разликата между реалност и симулация се стопява – и с нея изчезва контролът върху образа.

Компанията, която стои зад Seedance, не е непозната. ByteDance е международният собственик на TikTok, макар че американските операции на платформата бяха продадени на консорциум от компании, сред които Oracle, MGX и Silver Lake с по 15% дял.

Но ако за социалните мрежи вирусното съдържание е злато, за Холивуд то е червена лампа. Асоциацията на филмовите компании – Motion Picture Association – настоя компанията незабавно да прекрати „нарушаващата дейност“. Профсъюзът на актьорите SAG-AFTRA също застана на бойна позиция, определяйки използването на лица, гласове и образи без съгласие като заплаха за препитанието на хиляди изпълнители.

„Seedance 2.0 пренебрегва закона, етиката и основните принципи на съгласие“, заявиха от гилдията.

Скандалът не спира дотук. Подобни AI клипове показват герои от „Междузвездни войни“ и супергерои на Marvel в измислени битки. В отговор Disney е изпратила официално предупреждение за нарушаване на авторски права.

От ByteDance заявиха, че „уважават интелектуалната собственост“ и вече са ограничили възможността потребители да качват снимки на реални хора за генериране на видео. Колко ефективна ще бъде тази мярка – предстои да се види. Защото алгоритмите не се нуждаят от покана, за да пресъздадат маскирани или анимирани персонажи.

