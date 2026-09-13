След децата на Брад Пит: И дъщерята на Том Круз загърби баща си
Драмите в Холивуд нямат край
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Драмите в Холивуд нямат край
40 години след премиерата, светът не е загубил любовта си към историята
Правят ново продължение на култова поредица
Програмата Seedance 2.0 ги вкара в битка, която никога не е била
Защо взе това спешно решение
Ана де Армас излиза с красив експерт по рискови капитали
Екшъм героят коментира развода на актрисата с певеца Кийт Ърбан
Информацията за мнението на Том идва, след като Кийт Ърбан направи много изненадващо завръщане в социалните медии
Най-после държи "Оскар" в ръцете си
Ана де Армас е с 26 години по-млада от актьора
Какво решиха Том Круз и Ана де Армас
И други холивудски звезди са пробвали тайния метод
Според RadarOnline двамата са се сближили на снимачната площадка
Заради приноса му към киното
Холивудският ас предпочита сам да прави всичките си каскади
Те имат две осиновени деца
Последният филм от поредицата направи своята грандиозна премиера на филмовия фестивал
Премиерата у нас на дългоочакваната лента е на 23 май
Разказа с какво актьорът остава в сърцето му
Появиха се заедно на Свети Валентин