Падна тайната зад раздялата на Том Круз и младото му гадже

Раздялата между Том Круз и 26-години по-младата от него Ана де Армас настъпи след неуспешния опит на звездата от „Мисията невъзможна“ да направи актрисата „одобрена от Сциентологията булка“, съобщи RadarOnline.com, позовавайки се на вътрешни лица.

Според близки до двойката, любовта им се е разпаднала, след като дълбоко вкоренените религиозни убеждения на Круз започнали да противоречат на независимостта и скептицизма на де Армас към Църквата на Сциентологията. „Том беше убеден, че Ана е това, от което се нуждае: умна, красива и някой, който може да върви ръка за ръка с него както професионално, така и духовно. Но когато тя започна да го отблъсква от сциентологичната страна на живота му, всичко се промени. Той харесва нещата да се правят по определен начин, а Ана никога няма да бъде някой, когото може да оформя. Тогава той осъзна, че тя не е покорната, одобрена от Църквата партньорка, на която се е надявал“, отбеляза източник, близък до Круз, пише БГНЕС.

Източникът също така заяви, че „химията“ между тях „просто е избледняла“, но не е имало лоши чувства: „Те все още се разбират и се справиха с раздялата много зряло... И двамата осъзнаха, че връзката им не може да продължи дълго и решиха, че е по-добре да продължат напред като приятели, отколкото да насилват неща, които не работят.“

