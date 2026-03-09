Изненада! Световна певица сменя музиката с политиката

Певица Кейти Пери има нова мечта, според източници - да се впусне в политиката и филантропията с новия си приятел Джъстин Трюдо. Според приятели, Пери е готова да се откаже от музикалната си кариера и да се впусне в изграждането на значимо бъдеще като влиятелна двойка с Трюдо, разкрива RadarOnline.com, пише "Дир". "Кейти е изпълнена с чувство за цел и желание да промени имиджа си завинаги", казва източник.

"Тя чакаше тази връзка с Джъстин и я искаше. Той не е бил настойчив и не е бил агресивен. Всяка крачка напред е била направена от Кейти. Тя и Джъстин искат да променят света към по-добро и искат да го направят заедно. Дали ще успеят? Това е друг въпрос, но в момента те се представят като двойка.

Те отварят вратите на влиятелни хора и търсят места и проблеми, където могат да свършат значима работа. Представяйки се като екип, те могат да се срещат с най-богатите хора на планетата и да събират средства за каузите, които искат.

Това е голяма работа и Кейти напълно го разбира. Изведнъж да си известна поп звезда изглежда незначително в сравнение с това, което тя и Джъстин могат да постигнат заедно и на колко хора могат да привлекат вниманието."

41-годишната певица на "Roar" се събра с 54-годишния бивш канадски премиер малко след като миналото лято прекрати годежа си с Орландо Блум, звездата от "Карибски пирати" и баща на 5-годишната й дъщеря Дейзи Доув.

На сцената Пери е екстравагантна, но на официални събития с Трюдо облича по-скромни и подходящи дрехи. Тя носеше и кафяв костюм с пола, когато двойката се срещна с бившия японски премиер и съпругата му по време на турнето й в Япония.

"Кейти мисли в дългосрочен план и знае колко зле ще изглежда, ако нещата с Джъстин изведнъж се разпаднат заради нещо незначително", добавя приятел. "Това говори за стабилността на връзката им, че искат да използват своята слава, за да решат някои големи глобални проблеми, дори и никой от двамата да не е сигурен все още какви са тези проблеми. "Докато са заедно, Кейти е уверена, че могат да постигнат всичко."

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com