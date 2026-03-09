Любопитно

Парадокс на годишнината от смъртта на Митьо Пищова
Парадоксална ситуация беляза годишнината от смъртта на колоритния великотърновец Димитър Маринов, по-известен като Митьо Пищова. Панихида за него организира именно синът му Юлиан Маринов – човекът, с когото приживе не поддържаха близки отношения.

Според хора от обкръжението на шоумена церемонията е била скромна и на нея присъствали малко хора. Част от приятелите на Пищова дори разбрали със закъснение за заупокойната служба и не успели да присъстват.

Любопитен детайл е, че през годините около Митьо Пищова винаги имаше много хора – приятели, познати и десетки манекенки, които участваха в неговите конкурси за красота и често го придружаваха по събития и пътувания из страната.

След смъртта му обаче повечето от тях не се появили нито на опелото, нито на годишнината.

Още години преди кончината си той обсъждал с приятели и подробности около собственото си погребение. Искал да бъде погребан в Арбанаси и планирал сам да закупи място за гроб и да организира бъдещия си паметник. В крайна сметка не успял да реализира тези намерения.

В последните години от живота си Димитър Маринов имал сериозни здравословни проблеми и неколкократно бил приеман в болница във Велико Търново. Въпреки това до последно се надявал, че ще успее да се възстанови и отново да води активен живот.

Митьо Пищова остава една от най-колоритните фигури в светските среди у нас – човек, който години наред привличаше вниманието със своя нестандартен стил на живот, участия в телевизионни предавания и организиране на конкурси за красота.

Година след смъртта му обаче се оказва, че най-важният жест в негова памет е дошъл от човек, с когото отношенията им дълго време са били сложни – неговия син Юлиан, пише "Блиц".

