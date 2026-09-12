Кейти Пери проговори за Джъстин Трюдо
Певицата изненада почитателите си на VIP прожекция на концертния й филм
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Певицата изненада почитателите си на VIP прожекция на концертния й филм
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Лавина от мемета и коментари за новата "властна двойка"
Къпят се в тюркоазени води
41-годишната поп звезда Кейти Пери и 53-годишният бивш канадски премиер Джъстин Трюдо официално обявиха връзката си
Американската попзвезда падна на колене и целуна земята след успешното приземяване
Пет други жени, включително годеницата на Безос Лорън Санчес, ще се присъединят към полета
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Звездите искали да се венчаят в Япония
Наследникът им ще се появи през лятото
Тази страна винаги ме е подкрепяла и обичала и се надявам да мога да й се отплатя, заяви певицата
Певицата увери, че вече е добре
Певицата искала да забременее скоро
Говори се, че актьорът ще се венчае за Кейти Пери другия месец