Кейти Пери проговори за Джъстин Трюдо
Певицата изненада почитателите си на VIP прожекция на концертния й филм
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Певицата изненада почитателите си на VIP прожекция на концертния й филм
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Лавина от мемета и коментари за новата "властна двойка"
41-годишната поп звезда Кейти Пери и 53-годишният бивш канадски премиер Джъстин Трюдо официално обявиха връзката си
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Πpoмeнитe трябва да бъдат гласувани от пapлaмeнтa пpeди дa влязaт в cилa
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