Изненада! Какво направи Трюдо преди погребението на кралицата

Канадският премиер Джъстин Трюдо изпадна в неудобно положение, след като в социалните мрежи се появи негово музикално изпълнение в лондонски хотел два дни преди погребението на кралица Елизабет.

Трюдо е заснет в събота, след като той и съпругата му Софи се поклониха пред тленните останки на кралицата. Видеото предизвика полемика. От кабинета на премиера изтъкнаха, че той се е присъединил към известен музикант от Квебек. Не се знае кой е заснел част от изпълнението на "Бохемска рапсодия" на групата Куин.

